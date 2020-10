Sabem el que realment mengem?

A La Linterna de Cope Catalunya i Andorra avui hem parlat de menjar, dietes, de saber que mengem. El Dr. Martínez González i la Marisol Guisasola han presentat el llibre "Que comes?", i Martínez González que és epidemiòleg i expert en dieta mediterrània ha passat pel nostre programa per explicar-nos de què va el llibre.



El llibre ens ha generat ràpidament una pregunta, sabem que mengem i per què?, els autors van escollir aquest títol justament perquè sovint no sabem que estem menjant, sobretot no ho sabem amb els aliments ultra processats a on no es reconeix el veritable aliment que hi contenen i a més conten com a mínim amb cinc additius alimentaris a banda de matèries primeres de molt baixa qualitat.

Aquests aliments ultra processats que omplen els supermercats, fan que qui els consumeixi desenvolupi augment de pes, obesitat, hipertensió i un gran risc de mortaldat prematura. Com que aquestes malalties es van generant de mica en mica, no ens adonem fins que és tard, i d'aquí ve la pregunta del llibre "Que comes?", amb la finalitat d'obrir-li els ulls als consumidors.



Martínez González, com expert en dieta mediterrània, no només creu, sinó que sap gràcies a estudis molt rigorosos i de gran prestigi, que la millor manera i el model ideal de patró dietètic saludable és la "dieta mediterrània".



El llibre proposa moltes preguntes interessants, com ara, ¿Existeixen dietes que puguin prevenir la depressió, el càncer de pit o la demència?, la resposta és si, es tracta d’ un tema poc conegut però existeixen proves sòlides i estudis que demostren que un patró alimentari global d’alta qualitat pot reduir aquestes malalties com la depressió, o el deteriorament cognitiu associat a l’edat.

També s’han fet aportacions espectaculars basant-se en la dieta mediterrània i vinculades a la prevenció de càncer de pit, en fer una prova amb 4000 dones que seguien una dieta mediterrània rica en oli d’oliva verge extra, els resultats donaven una reducció de més d’un cinquanta per cent el risc de desenvolupar nous casos de càncer de pit.



Aquests són només uns pocs exemples del que trobareu a Que comes?, un petit percentatge d’un llibre interessantíssim publicat pel Dr. Martínez González i Marisol Guisasola.