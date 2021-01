Un Russell Crowe embogit destrossa la vida d'una dona a "Salvaje"

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"WONDER WOMAN 1984"

En 1984, en plena Guerra Freda, Diana Prince, coneguda com Wonder Woman, s'enfronta a l'empresari Maxwell Lord i a la seva antiga amiga Barbara Minerva / Cheetah, una vilana que posseeix força i agilitat sobrehumanes.

Només en cinemes.

En "Wonder Woman 1984", la directora Patty Jenkins torna a posar-se al comandament i Gal Gadot represa el paper protagonista. Es tracta de la continuació que Warner Bros. Pictures realitza des de la primera pel·lícula que va protagonitzar la Superheroïna de DC en "Wonder Woman" en 2017 i que va batre rècords, amb 822 milions de dòlars en la taquilla a nivell mundial.

La pel·lícula també està protagonitzada per Chris Pine com Steve Trevor, Kristen Wiig com Cheetah, Pedro Pascal com Max Lord, Robin Wright com Antiope i Connie Nielsen com Hippolyta.

"SALVAJE"

Enmig d'un embús, una dona conduint toca el clàxon del seu cotxe en el moment equivocat, a l'home equivocat.

Un innocent contratemps del dia a dia es convertirà ràpidament en malson quan una dona toca el clàxon en el moment equivocat… al tipus equivocat.

“Ira al volant” és una expressió que es queda curta per a descriure el que el desconegut li farà a ella i a tothom que coneix.

"LAS MIL Y UNA"

Iris, de 17 anys, ha estat expulsada de l'escola i passa els càlids dies i nits amb les seves dues millors amigues, les seves cosines, en habitacions estretes, jugant amb el seu telèfon mòbil o als carrers buits de la ciutat.

Quan Renata, freda i segura de si mateixa, entra en escena, Iris queda fascinada, i no passa molt temps abans que comencin a coquetejar. Però en la zona, els rumors sobre el passat de Renata són cada vegada més forts.