RunKeeper, una de les apps més populars per a fer esport

Avui l'Edu Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens ha explicat aquestes novetats:

Acusen a Xiaomi de monitorar les dades de navegació privada i l'ús d'aplicacions dels seus clients



Els telèfons de Xiaomi registren les sessions de navegació per Internet dels seus usuaris, incloent les realitzades en manera privada, i mantenen un registre d'aplicacions executades i interaccions.

Els navegadors de Xiaomi El meu *Browser Pro i Mint Browser realitzen un seguiment de l'activitat dels seus usuaris. Aquest monitoratge és molt més agressiva que les tècniques de seguiment utilitzades per navegadors com Chrome.

Xiaomi ha publicat un missatge oficial que els seus principis de privacitat de dades, que segons ha confirmat, contempla la captura de dades agregades de "informació de sistema, preferències, ús d'interfície d'usuari, velocitat de resposta, rendiment, ús de memòria i informes de bloquejos", així com adreces web per a "identificar pàgines web que carreguen lentament" i "com millorar el rendiment general del navegador".

Xiaomi ha decidit fer opcional la recol·lecció de dades en manera incògnita en futures versions dels seus navegadors



Microsoft anuncia que Windows 10X, el nou sistema operatiu també funcionarà en laptops amb una pantalla.



Microsoft ha anunciat que aquesta versió del sistema operatiu inicialment pensada per a dispositius de doble pantalla debutarà en portàtils amb un únic panell.

Windows 10X també es podrà instal·lar en laptops i convertibles i plegables d'una sola pantalla, on es podrà aprofitar la nova interfície simplificada i moderna, així com els canvis en la multitarea, menú d'inici, accessos ràpids a configuració i els nous contenidors per a l'execució d'aplicacions Win32.

Apple actualitza el MacBook Pro de 13 polzades amb teclat revisat i xips Intel de desena generació des de 1.499 euros.



el nou MqacBook Pro de 13 polzades incorpora una pantalla IPS de 2560 x 1600 píxels amb tecnologia True Tone i s'oferirà en quatre possibles configuracions basi: dos amb processadors Intel Core i5 de vuitena generació i altres dues amb xips de desena generació

Totes les versions del MacBook Pro compten amb un nou teclat Magic Keyboard amb mecanisme de tisora, que evita les avaries causades en l'antic disseny de papallona per l'entrada de pols, restes de menjar i altres residus de petita grandària que invariablement acaben dipositant-se amb el pas del temps. Repeteix la barra d'icones Touch Bar, complementada per un lector Touch ANEU per a evitar la introducció de contrasenyes.



Samsung llança el Galaxy M31 a Espanya, amb cambra quàdruple de 64 *MP i bateria de 6.000 *mAh per 279 euros



el Galaxy M31, una evolució de el Galaxy M30s llançat a l'octubre de l'any passat i que ara arriba a Espanya proposant un mòbil amb rendiment tot terreny i bateria per a aguantar diversos dies sense connectar-ho a un endoll.

Aquest nou telèfon de gamma mitjana manté part de l'antic M30s, com la seva pantalla FHD+ de 6,4 polzades amb notch en forma de gota d'aigua, el chipset i una generosa bateria de 6.000 mAh amb càrrega ràpida.

Les seves millores ve amb els 6GB de RAM i les Camares, tant posterior com davantera.

el Galaxy M31 sortirà a la venda via web el 6 de maig. El seu preu serà de 279 euros

Apps RunKeeper



RunKeeper, una de les apps més populars per a fer esport. A més de córrer, aquesta aplicació també és d'utilitat per a sortir a caminar, perquè et mostra igualment les dades sobre la distància recorreguda, el temps caminat o el ritme que has mantingut.