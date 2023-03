Rocío Caamaño nos presenta su nueva disco: “Enbora”

Hoy en “La Linterna” hablamos con la cantante Rocío Caamaño, una cantanta que se pone muy en la piel de los otros a la hora de cantar y que se muestra muy desnuda en sus letras: “Normalmente todo lo que compongo son experiencias personales que he ido viviendo a lo largo de mi vida, y también me gusta ponerme en la piel de otros e intentar ser lo más empática posible con lo que está pasando, buena o malo”. Rocío es gallega, y está claro que lleva su tierra muy dentro: “Hay mucho mucho talento en Galicia. Están saliendo cantantes y compositores gallegos de debajo de las piedras, y estoy encantada de tener compañeros en el camino que además sean vecinos”. Rocío lleva el cante dentro desde pequeñita. Su padre dirigía corales, y su madre cantaba con él, y ella con dos añitos ya se iba a los ensayos: “Si, mis padres me llevaban con ellos, y yo iba escuchando esas melodías, y mi padre siempre me dice que a los dos años ya cantaba. Así que ya de muy pequeña me empecé a enamorar de la música. Y a escondidas, de pequeña, llamé a un programa de televisión para participar en él. Tenía 12 añitos, y la verdad es que me fue bien, llegué a semi-finales, y a partir de ahí dije “esto es lo mío”. Fue una gran experiencia, no tenía expectativas porque era muy pequeña, pero lo disfruté mucho”. Rocío estudió Magisterio y musicología: “Si, yo tenía claro que en ese momento mis padres no podían pagarme una estancia en Madrid, y me quedé en Santiago, hice la diplomatura, y tenía claro que tenía que formarme primero para luego poder componer en todos los estilos y tener el máximo de formación posible” Durante la pandemia Rocío no dejó de publicar sus canciones y sus vídeos en redes. El primer single de su nuevo disco salió el pasado mes de septiembre. El 1 de julio actúa en Barcelona, donde podremos escuchar todos sus temas nuevos.