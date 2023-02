Risc real de que arribin les restriccions d'aigua a casa

Ens haurem d'acostumar a viure amb menys aigua, perquè cada cop plourà menys i l'aigua que caigui farà menys profit perquè s'evaporarà més ràpid. Aquest és l'avís que llançen els experts enmig d'una de les pitjors sequeres dels darrers anys. La situació es presenta complicada, diuen que les sequeres seran cada cop més freqüents a Catalunya. Tots estem esperant que entre el 15 de març i el 15 de maig plogui. Si no ho fa, hi huran conseqüències i restriccions d'aigua a les nostres llars. Parlem amb el cap d'estudis de l'escola del gremi d'instal.ladors de Barcelona i tècnic especialitzat en instal.lacions d'aigua en edificis, el senyor Albert Soriano, que ens explica que: “La cosa pinta malament, i ve de lluny. Però cada cop s'agreuja més. Ara estem patint un episodi de sequera que serà recorrent, que es repetirà altres anys segur, tot aixòforma part d'un canvi climàtic evident. I aquesta preocupació per l'aigua, que és més forta des de fa uns anys, està també canviant les instal.lacions des del punt de vista dels professionals, dels fabricants d'aparells i mecanismes que funcionen amb aigua. Les aixetes, els aparells, incorporen novetats... i tot aquest entorn s'està preparant fa anys per estalviar el màxim d'aigua potable possible, i per reutilitzar també al màxim tota l'aigua que es fa servir amb altres usos. Un exemple és la cisterna, que ja des de fa uns anys les tenim de mitja càrrega o càrrega plena, i mecanismes com aquest cada cop es van incorporant més. També l'anomenada “carxofa” de la dutxa porta modalitats d'estalvi d'aigua. No estem encara acostumats a comprar coses així, cal pedagogia. Fins i tot els mitjans de comunicació parlen més sovint sobre estalvi de llum, de calefacció, però parlar d'estalvi d'aigua és una cosa que encara costa, i que hauríem de fer més”