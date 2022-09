Revolta escolar per la calor extrema a les aules

El curs escolar ha començat de la mateixa manera que es va acabar, o fins i tot pitjor. Cada cop són més les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) que es queixen per la calor insuportable que fa a les aules. De fet, més d’un centenar, i també algunes direccions de centres, han subscrit un manifest adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona en què reclamen “mesures urgents” a les aules i també als patis, i un pla per instal·lar sistemes de renovació d’aire a totes les escoles de la ciutat.

Més de 32 graus a l’aula

La presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, recorda que el Consorci és qui té la competència i qui ha de garantir el confort tèrmic dels centres educatius. En aquest sentit, comparteixen la necessitat d’aplicar criteris de sostenibilitat als centres, però alerten que cal actuar de manera immediata. En aquest sentit, la USTEC-STEs reclama que si es vol avançar el calendari “és urgent adaptar els centres”, i recorda que “la legislació de riscos laborals no permet treballar per sobre dels 27 ºC”.

Fer classe a 40 ºC

Els signants del manifest afirmen que la comunitat educativa “pateix situacions constants de risc per a la seva seguretat i salut”, i afirmen que “en alguns centres també s’han produït lipotímies o cops de calor” per les temperatures extremes. De fet, aquest inici del curs, una setmana abans de l’habitual, ha anat acompanyat de temperatures record a l’aula, fins i tot més altes que les registrades al juny. A l’Escola Auró asseguren que aquest dimarts s’han superat els 40 ºC a les classes. La denúncia la feien a Twitter, i no és l’única que s’ha publicat: “Les criatures, com pollastres a l’ast”, critica una mare a les xarxes socials.

Actuació prioritària

El Consorci d’Educació de Barcelona ja té detectades una quarentena d’escoles i instituts on a finals del curs passat s’havien superat els 30 graus, molt per sobre de la normativa, que situa la temperatura de confort en un màxim de 27 graus. Arran d’això es va activar una actuació prioritària a 15 centres educatius per analitzar les mancances tècniques i aplicar mesures per pal·liar la calor. El pla de xoc prioritza la ventilació creuada natural i, si no és suficient, es valora la instal·lació de ventiladors. L’aire condicionat es reserva per a casos excepcionals.

També el Departament d’Educació recorda que en les properes setmanes presentarà un pla d’emergència climàtica que servirà per localitzar els centres amb risc de temperatures extremes i adequar els espais i edificis sota criteris sostenibles.





El departament també prendrà mesures a llarg termini basant-se en les conclusions d'un estudi que fa la UPC sobre les condicions a les aules

El Departament d'Educació començarà a enviar ventiladors a les escoles i instituts on ha detectat que fa més calor davant les queixes de docents i famílies, ja que s'han registrat temperatures per sobre dels 30 graus.

De moment, es començaran a distribuir els aparells entre aquest dijous a la tarda i divendres a algunes escoles i instituts. El Departament no ha concretat a quants centres, però assegura que la tria es farà segons criteris tècnics.

A més, de cara al maig de l'any que ve, quan es preveu que torni a començar la temporada de calor, el departament també ha anunciat que inclourà obres per mitigar la calor.

Seran petites intervencions, com la instal·lació de tendals o persianes amb la intenció que estiguin enllestits a la primavera.

Ara bé, a llarg termini, els plans passen per un estudi en profunditat de les necessitats de cada centre; se n'encarregarà la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les queixes per la calor que han de suportar infants i joves a les aules d'escoles i instituts de tot Catalunya on no tenen cap sistema de climatització per combatre les altes temperatures ja van començar al juny, just abans d'acabar el curs passat.

De fet, la majoria d'escoles i instituts es van construir abans del 2006 i no tots estan correctament climatitzats. L'anunci del departament hauria d'ajudar a suportar millor aquests mesos excepcionals a nivell meteorològic.