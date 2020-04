Restauradors de base critiquen l’ajornament de tributs

El Gremi de Restauració de Barcelona ha difós avui un nou vídeo on diferents restauradors de base (autònoms, pimes i negocis familiars) eleven la crítica contra el govern municipal. Fins ara, l’única mesura que ha adoptat, l’ajornament d’impostos i taxes, genera perplexitat; el sector en qüestiona la utilitat: “pan para hoy, hambre para mañana”.

A través d’aquesta campanya es vol fer arribar a l’Ajuntament un crit d’auxili “no deixeu caure cap establiment de restauració de la ciutat, som un motor econòmic”. Preocupa especialment la situació dels empresaris autònoms, molt presents en aquest sector: “ara ens ve la taxa de terrasses: si no treballem, no entra res i no la podrem pagar”. La del coronavirus és només l’última d’una llarga llista de calamitats que als darrers anys han laminat les previsions del sector: “llevamos una temporada peor que otra, y a esto súmale todos los golpes que nos pega el Ayuntamiento constantemente”.

El sector se sent abandonat pel consistori i alerta: “en las grandes crisis, ‘sálvese quien pueda’ no funciona”. Per això, el Gremi de Restauració demana un pla de xoc per salvar la restauració de la ciutat: que cap bar o restaurant es vegi abocat al tancament per culpa de la crisi sanitària, que cap empresa es quedi enrere. El primer vídeo de la campanya frega les 600.000 visualitzacions a Facebook; això no obstant, el govern d’Ada Colau es mostra impassible davant el neguit del sector. Si bé algunes veus del govern reconeixen que caldrà revisar els ingressos i les despeses de la corporació, la lentitud a l’hora de prendre decisions contundents, a l’alçada del desafiament econòmic actual, exasperen els restauradors.