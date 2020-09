La restauración tendrá, todavía más, complicado seguir sin la prórroga de los erto

Una de las preocupaciones más importantes en el sector de la restauración es la prórroga de los ERTO a bares y restaurantes. El gremio de restauración pide a la ministra de trabajo que aproveche su paso por Barcelona para anunciar la prórroga de estos ERTO.

Hoy en, La Linterna Cataluña, hemos conversado con Roger Pallarols que es director del gremio de restauración de Barcelona.

Roger nos comenta que "no entiende nadie porque se ha puesto un límite a los ERTO de la restauración. De hecho contradice todas las declaraciones que los diferentes ministros han ido haciendo en semanas anteriores, cuando señalaban a la restauración como uno de los sectores que más está sufriendo los efectos de esta crisis." nos explica.

Lo que solo podía anunciarse era "un alargamiento de los ERTO por fuerza mayor en sectores como la restauración el tiempo que haga falta, hasta que se recupere el consumo. Causa una alarma muy elevada el hecho que el gobierno español esté planteando dejar un sector tan tocado como la restauración y tan estratégico para la economía, sin la protección que supone el mecanismo de los ERTO". dice Pallarols, director del gremio.

Por qué está pasando esto?

"Solo podemos intuir que los motivos reales son las reticencias de los ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social a continuar bonificando las cuotas de la seguridad social, que por otro lado es también imprescindible para no continuar aumentado la mochila de deudas que ya tienen muchas empresas de restauración". Dice Roger Pallarols.

Roger explica que "si no se anuncia la prórroga de los ERTO significará multiplicar la defunción empresarial que desgraciadamente ya vivimos. Hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa para ayudar a los propietarios a hacer frente los alquileres que tienen que continuar pagando. Si todo esto no se aborda, la desertización empresarial puede ser prácticamente absoluta". Concluye