La restauració tindrà, encara més, complicat seguir sense la pròrroga dels erto

Una de les preocupacions més importants en el sector de la restauració és la pròrroga dels ERTO a bars i restaurants. El gremi de restauració demana a la ministra de treball que aprofiti el seu pas per Barcelona per anunciar la pròrroga d'aquests ERTO.

Avui a "La Linterna" hem conversat amb el senyor Roger Pallarols que és director del gremi de restauració de Barcelona. El Roger ens comenta que "no entén ningú perquè s'ha posat un límit als ERTO de la restauració. De fet contradiu totes les declaracions que els diferents ministres han anat fent les setmanes anteriors, quan assenyalaven la restauració com un dels sectors que més està patint els efectes d'aquesta crisi." ens explica.

El que només podia anunciar-se era "un allargament dels ERTO de força major en sectors com la restauració el temps que faci falta fins que es recuperi el consum. Causa una alarma molt elevada el fet que el govern espanyol estigui plantejant deixar un sector tan tocat com la restauració i tan estratègic per l'economia, sense la protecció que suposa el mecanisme dels ERTO". diu Pallarols, director del gremi.

Per què està passant això?

"Només podem intuir que els motius reals són les reticències dels ministeris d'Hisenda, Economia o Seguretat Social a continuar bonificant les quotes de la seguretat social, que per altra banda és també imprescindible per no continuar augmentat la motxilla de deutes que ja tenen moltes empreses de restauració".

El Roger explica que "si no s'anuncia la pròrroga dels ERTO significarà multiplicar la defunció empresarial que malauradament ja viurem. Fins a la data no hi ha hagut cap iniciativa per ajudar als propietaris a fer front els lloguers que han de continuar pagant. Si tot això no s'aborda, la desertització empresarial pot ser pràcticament absoluta". Conclou