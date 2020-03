La restauració demana mesures d'extrema excepcionalitat

Barcelona, a 10 de març de 2020. Tot i que el risc sanitari és encara moderat (així ho segueix sostenint l’autoritat sanitària excepte en punts molt focalitzats), el Gremi de Restauració de Barcelona alerta que les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus són ja una realitat: durant els darrers dies s’ha produït una allau d’anul·lacions de reserves relacionades amb la Setmana Santa que ha fet saltar totes les alarmes. Després de la cancel·lació del Mobile World Congress i de l’ajornament de la fira Alimentaria, entre d’altres, totes les esperances del sector estaven posades en la Setmana Santa. La inexistència d’aquesta punta d’activitat (que compensaria els mesos de temporada baixa) ha fet que s’ensorrin totes les previsions empresarials i obliga les administracions a reaccionar amb determinació. L’alarma social està comportant anul·lacions també durant els mesos de maig i juny i, fins i tot, en el mes de setembre.

Si l’empitjorament de la situació condueix a un escenari similar al d’Itàlia (milions de persones confinades, activitat econòmica completament paralitzada), caldrà que estiguem preparats per adoptar mesures igualment excepcionals. Si els locals de restauració es veuen obligats a tancar (per decisió governativa o per caiguda dràstica del consum) i, per tant, deixen de facturar durant un període prolongat, seran incapaces d’atendre determinades obligacions com el pagament de lloguers, impostos, salaris, etc. Si aquestes obligacions econòmiques no se suspenen o s’alleugereixen, estarem portant el teixit empresarial al col·lapse; això podria comportar, fins i tot, que moltes empreses fessin fallida.

Per això, instem l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, en l’àmbit de les seves competències, a donar una resposta coordinada i coherent amb el context de paràlisi global de l’economia al qual ens acostem. La Junta Directiva del Gremi, reunida ahir d’urgència, planteja diverses propostes que tenen per objectiu evitar que empreses del sector facin fallida durant l’actual crisi de coronavirus i que, per tant, puguin sobreviure i reprendre la seva activitat habitual en el moment en què l’epidèmia comenci a remetre. En aquest sentit, el Gremi demana valentia a les administracions: cal anar més enllà del que està previst a hores d’ara.

S’ha d’aclarir que, per aplicar algunes de les següents mesures, caldria modificar determinades disposicions normatives. La modificació es trobaria vigent fins que les autoritats sanitàries declaressin la fi de la crisi. La irrupció del coronavirus constitueix un clar cas de força major que habilitaria els diferents governs a dictar normes de caràcter excepcional. A nivell estatal, permetria declarar l’estat d’alarma, tal com preveu la Constitució.