”Repoblem” el compte de twitter que combat el despoblament

Moltes vegades en aquest programa hem parlat de la Catalunya despoblada, pobles que només es queden amb quatre veïns. Amb la pandèmia aquesta situació a donat un gir curiós, ha frenat el despoblament a molts llocs. En el programa d'avui parlarem amb el Toni Lloret, impulsor de Repoblem, la iniciativa que ajuda al despoblament a Catalunya.

El #COVID19 ha despertat l'interès per anar a viure a poble.

Una oportunitat per frenar el despoblament i reequilibrar el territori.

Volem difondre ofertes d'ajuntaments, empreses, particulars... Que puguin oferir casa, feina o serveis a qui vulgui establir-s'hi. Ens ajudeu? RT — Repoblem (@repoblem) August 26, 2020

Com neix aquesta iniciativa i en què consisteix?

Toni Lloret: Va néixer perquè visc en un d'aquests pobles que pateix despoblació des de fa dècades. Hi ha pobles que fan crides per no perdre els serveis bàsics com són les escoles. Ara hi ha una onada de gent que viu al món urbà i què amb aquesta situació, ara vol estar en un espai més rural. Vam pensar que seria útil crear un compte de Twitter per anar replegant tots aquests oferiments de crida per part dels pobles i també a les empreses que necessitin cobrir una vacant o algun petit negoci que es traspassi. Resumint, qualsevol cosa que pugui anar en la línia de què aquests pobles no perdin gent, al contrari, que vagin guanyant.

Per què hi ha despoblament?

Toni Lloret: Fins ara semblava que tots els serveis estaven només a la ciutat, des d'un cinema a un teatre. Ara potser necessitem coses diferents com viure en un entorn més natural.

La connectivitat és un dels impediments?

Toni Lloret: Totalment, aquí es produeix un cercle viciós. Ens hem de remuntar molts anys enrere, als anys seixanta sobretot, quan es van mecanitzar processos o les empreses van evolucionant tecnològicament i van començar a atreure la mà d'obra cap al nucli urbà. Aquí és quan el rural comença a perdre persones i serveis essencials, és a dir que poca gent anirà a viure allà si per exemple no té una escola. És el peix que es menja la cua. Evidentment, quan parlem de serveis, aquí també entren les telecomunicacions. Justament ara tenim la possibilitat de revertir-ho.

Quins avantatges té viure en un poble rural?

Toni Lloret: Des de la meva experiència, m'agrada tenir l'espai natural a set passes de casa meva, puc passejar pel bosc durant dues hores i no trobar-me a ningú i els meus fills també poden jugar fora al carrer.

Com ho podem fer si volem deixar el nucli urbà?

Toni Lloret: Per fer-ho d'una manera àgil per mi i que arribi a molta gent, és mitjançant el compte de Twitter o per Instagram. Tant en una xarxa com l'altre anem oferint treballs, habitatges o traspassos.