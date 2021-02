La reinfecció en primera persona. L'experiència d'una reinfectada

En els últims mesos s'han identificat alguns casos de reinfecció per COVID-19. Això ha portat a posar en dubte la protecció que confereix la resposta immunitària després de la infecció pel nou coronavirus.

L'informe explica que, si es fa un balanç sobre les desenes de milions de persones que s'han contagiat i els pocs casos de reinfecció, la possibilitat que això ocorri pot considerar-se molt escassa i de poca transcendència clínica a nivell global.

Així i tot, els autors d'aquest document afirmen que tenint en compte el poc temps que ha passat des de la irrupció del virus, és impossible determinar en aquest moment la protecció que es genera després d'una primera infecció.

Tampoc es pot afirmar amb certesa quin tipus de protecció específica atorgaran les vacunes que estan en assajos clínics. Els investigadors incideixen en què aquests aspectes han de tenir-se molt en compte per a vigilar l'aparició i conseqüències clíniques de reinfeccions en persones majors i altres grups de la població més vulnerables.

L'experiència d'una reinfecció

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Mª Carmen Fernández, que ens explica la seva experiència després d'haver patit un recontagi per Covid -19 "Sóc una persona previnguda, que segueix totes les mesures de seguretat. Vaig anar al CAP de Reus a realitzar-me un control rutinari pel fet que he passat un càncer de mama." ens explica la MªCarmen "En arribar a casa vaig notar ja un dolor agut de gola, absència de gust i, sobretot, molt de mal de cap. En la PCR vaig donar positiu per coronavirus. Ho vaig superar."

Però el ball de la MªCarmen amb la malaltia no acaba aquí perquè el pitjor havia de venir "Durant el Nadal vaig celebrar el cap d'any amb quatre persones a casa, amb els quatre amics de sempre, ja vaig començar a trobar-me malament després." afirma MªCarmen "En cap moment vaig pensar que m'havia reinfectat. Aquesta vegada la febre va ser molt alta, arribava fins i tot a delirar, La saturació del 061 va fer que s'oblidessin del meu cas. No vaig insistir. Al final els símptomes van millorar però pensava que em moria." confesa.

"La reinfecció existeix i la gent no s'imagina el mal que ho passes i això que no he arribat a passar per UCI ni a ser hospitalitzada." conclou emocionada MªCarmen.