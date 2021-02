Es regularà per llei la figura del consumidor vulnerable

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant un Reial decret llei la modificació de la Llei General de Consumidors per a incloure la figura de la persona consumidora vulnerable en la Llei de defensa dels Consumidors.

La mesura té com a objecte dotar d'un major nivell de protecció als consumidors vulnerables que en alguns casos a causa de les restriccions del Covid19 han vist agreujada la seva situació.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU. "A l'espera de conèixer el text complet aprovat pel Govern, per a OCU es tracta d'una mesura molt positiva i necessària que beneficiarà als consumidors que més el necessiten." explica Enrique "OCU ja va demanar al juny de 2017 la inclusió de la figura del consumidor vulnerable en la Llei de Defensa dels Consumidors."

Fins ara la regulació del consumidor vulnerable estava disperses en directives europees normatives sectorials i Autonòmiques el que sens dubte dificultava la seva aplicació. Amb la mesura aprovada avui es facilita que a través d'un marc regulador comú es protegeixin de forma més eficaç els drets de les persones que per diferents motius (edat, condicions físiques o socioeconòmiques, etc..) es troba en una situació d'indefensió.

Es tracta del primer pas per a establir una protecció reforçada en determinats aspectes en els quals els consumidors vulnerables necessiten d'una major empara per a prevenir possibles abusos. En el Reial decret s'inclouen a més obligacions per a les empreses que hauran de prestar el suport necessari perquè aquests consumidors puguin comprendre perfectament el contingut dels contractes.

"OCU recorda que el Parlament espanyol ja havia demanat en dues ocasions que es regulés la figura del consumidor Vulnerable. A més amb la mesura aprovada avui Espanya se situa en l'avantguarda de la protecció dels consumidors, ja que la millora de la protecció dels col·lectius vulnerables és un dels cinc objectius prioritaris de la Nova Agenda del Consumidor de la Comissió Europa per al període 2020-2025." explica el portaveu de l'OCU

Finalment, OCU confia que aquest primer pas suposi un avanç significatiu en la protecció dels consumidors vulnerables, i "permeti acabar en un futur pròxim amb els abusos, fraus i estafes de la qual en massa ocasions han estat víctimes aquests consumidors." ens diu l'Enrique García "Per a això OCU proposarà a les diferents Administracions mesurades per a augmentar la informació prèvia a la contractació, l'adaptació dels serveis d'atenció al client i reclamació i majors sancions per a aquelles empreses que abusen o enganyen dels consumidors vulnerables." conclou