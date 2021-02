”Reformem La rambla” reclama que s'acceleri el pla aprovat al 2016

La campanya ciutadana 'Reformem la Rambla' ha posat en marxa un comptador de més de nou metres a l’edifici del Cafè de l’Òpera, al balcó del número 74 de l'avinguda, per reivindicar la reforma que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona fa més de quatre anys, el juny del 2016.

La iniciativa també inclou lones per als balcons, més de 5.000 cartells que s’han enganxat pel carrer i una campanya digital per recollir signatures.

Des de l’associació Amics de la Rambla, que també dona suport a la campanya, han explicat que cada dia a les 12 del migdia s’afegirà un dia al comptador. La voluntat d’això és "posar nerviós algú de l’Ajuntament", ha ironitzat el president de l'agència Clase, Claret Serrahima. Serrahima ha assegurat que el comptador estarà al balcó “fins que el Tribunal Constitucional el faci fora”.

L’expresident d’Amics de la Rambla i un dels impulsors del pla especial que va aprovar l’Ajuntament el 2016, Joan Oliveres, també ha estat present a la roda de premsa que ha donat el tret de sortida a la campanya. Oliveres ha indicat que el panorama actual és diferent del que hi havia quan es va aprovar la remodelació, però no per això s’ha de guardar en un calaix.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Fermí Villar, president de l'associació "amics de La Rambla “La campanya no és una campanya de confrontació ni pretén ser-ho”, explica Villar.

Entre d'altres, ha rebut el suport de personalitats com Salvador Alemany, president del Liceu; els xefs Carme Ruscalleda, Ferran Adrià i Jordi Roca; l’humorista Carlos Latre, o els arquitectes Beth Galí, Benedetta Tagliabue i Juli Capella.

Des de l’associació Amics de la Rambla també han explicat que no han tingut cap contacte amb l'Ajuntament "en els tres pitjors mesos dels últims anys”, en referència al període en què va estar declarat l’estat d’alarma. Així, han assegurat que des del consistori l’únic que se’ls ha traslladat és que estan pendents del Pla d’Inversió Municipal (PIM).

Pla d’Ordenació de La Rambla

El Pla d’Ordenació de la Rambla es va aprovar el 2016 amb els vots a favor de BComú, PSC, PDeCAT, ERC i Ciutadans, mentre que el PPC i la CUP van rebutjar-lo.

L’objectiu d’aquest és regular el nombre de quioscos i la seva dimensió màxima, i també les terrasses. Al mateix temps, s’hi estableix que les parades de records i productes d’elaboració artesana queden fora de l’ordenació del pla. La proposta de transformació la va guanyar l’equip de km-ZERO.

“Els comuns es van inventar un concurs internacional, que tan sols es va fer al districte i on el jurat van ser els polítics”, ha criticat l’actual president d’Amics de la Rambla, Fermin Villar, sobre com es va dur a terme el projecte. No obstant això, ha reconegut que és “prou bo” i que s’ha de posar en marxa.

“L’Administració s’ha de posar les piles”, ha opinat. “Des de l’Ajuntament, que té la responsabilitat pel que fa a gestió administrativa, però també la Generalitat i el govern de l’Estat, que hi tenen propietats”, ha assegurat. Villar ha indicat que exigiran “molta celeritat” en les actuacions, així com un “un projecte executiu i un calendari realista”.