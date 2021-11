La UE recomana una tercera dosi de la vacuna

A l'últim informe sobre la situació del Coronavirus a Europa, el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, alrte del rics que la situació de la pandèmia empitjori a tot el continent durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb el Nadal. Per aconseguir salvar l'hivern recomanen que s'acceleri de manera inmediata la tercera dosi a tota la població, prioritzant als col.lectius més vulnerables i als majors de 40 anys. A més demanen a tots els països de la Unio Europea que tornin a imposar restriccions, com ara l'ús de la mascareta, la distància social, límit d'aforaments a esdeveniments massius i que s'eviti barrejar bombolles. L'informe també conclou que aquesta nova onada la protagonitzen els no vacunats, i que tots els contagis s'han accelerat per culpa de la variant Delta. En parlem amb el Doctor Jaime Jesús Pérez, que es vacunòleg i vocal de l'Associació Espanyola de Vacunologia, que ens dona la seva opinió sobre aquest informe: “La clave es que es un informe que se emite para toda Europa. Y por mucho que queramos Europa es un conglomerado de paises con situaciones muy diferentes a la que podamos tener en España. Este centro de control de enfermedades tiene que hacer recomendaciones generales, però ahí han de estar luego los técnicos y responsables a nivel nacional para ajustar esas recomendaciones a su realidad, y puede que algunas sean procedentes y otras no. Ahora mismo en España estamos en una situación que puede ser preocupante, una situación en la que el éxito de la campaña de vacunación ha sido muy importante, pero aún tenemos una importante labor que hacer. Hay que vacunar a los mayores de 70, que aún hay un porcentaje muy alto sin vacunar, y hay que poner también una dosis de recuerdo especialment en los mayores. Las dosis de refuerzo también son importantes en personal sanitario. Es una carrera contra reloj, hemos de hacer lo máximo que podamos antes de Navidad, si queremos poder celebrar las fiestas de la forma más segura posible. Y, por supuesto, a ese porcentaje muy bajito de personas que aún no se han puesto ninguna dosis, que son un 9% de la población más o menos, les diría que tengan en cuenta una cosa: Entre el 80 y el 90% de las personas ingresadas en UCI en España no han recibido la vacuna. El mayor factor de riesgo ahora mismo es no estar vacunado.