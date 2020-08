”Radio Mi Amigo” la història d'una ràdio “offshore” a Platja d'Aro

Ja està disponible el llibre que recull el treball d’investigació guanyador de la sisena edició (any 2017) del Premi Jordi Comas de Recerca Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: "Radio Mi Amigo" del comunicador Joan Perich.

"No eren ràdios precisament petites, arribaven a tenir 6 milions d'oïdors en tota Europa." ens explica el comunicador a La Linterna Catalunya "Les ràdios "offshore" va ser un fenomen radiofònic que va néixer en els anys 50 de l segle passat."

El volum recull la història, les circumstàncies geopolítiques i els protagonistes que van fer possible la instal·lació al municipi durant quatre anys (1974-1978), d’una de les emissores radiofòniques pirates més important d’Europa.

"Després de la segona guerra mundial els estats donaven molta importància a la ràdio." ens diu Joan Perich "Era un fenomen molt potent que creien havien de preservar, per això no donaven cap llicències privats. Els empresaris que volien muntar una emissora comercial no podien i així van començar a emetre des de vaixells situats en aigües internacionals."



"Ràdio Mi Amigo" va arribar a Platja d'Aro fugint de les autoritats belgues que la perseguien a causa de l'enduriment de les lleis de ràdio difusió.

Espanya encara no havia signat molts acords internacionals i això va permetre uns "llimbs" legals per a l'emissora en un entorn tardo-franquista.

El propietari tenia un xalet a Platja d'Aro a on va muntar els estudis i, encara que al principi no va cridar molt l'atenció, es va convertir en tot un altaveu publicitari per a la població aconseguint que el turisme augmentés exponencialment.



"Aquestes emissores van triomfar perquè era un tipus de ràdio fresca i musical que era el que el públic demanava. Els programes es gravaven en els estudis i s'enviaven a alta mar per a ser emesos." Conclou Perich.

"Radio Mi Amigo" és un llibre que no sols explica part de la història de Platja d'Aro, és un llibre pels amants de la ràdio.