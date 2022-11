Quins són els medicaments més receptats i consumits: els antidepressius pugen un 10%

Quatre analgèsics contra el dolor , dos tranquil·litzants , un fàrmac contra la formació de coàguls , un per regular les tiroides i un altre per a l'estómac encapçalen la llista dels medicaments més receptats i consumits a Espanya l'any passat.

En conjunt, aquests fàrmacs representen el 10% de tots els que es prescriuen.

El 2021, les farmàcies van dispensar 1.328 milions d'envasos de medicaments, un 3% més que l'any anterior, per un valor de 16.704 milions d'euros, segons dades de l'Observatori del Medicament --vinculat a la federació empresarial de farmacèutics--, que ha detectat un augment del 10% en el consum d'antidepressius.

També ha augmentat el nombre de pacients que es mediquen per trastorns del son, un 5% més que l'any anterior. En molts casos, asseguren els farmacèutics, se'ls recepten sedants acompanyants de tranquil·litzants i antipsicòtics.

El sector també alerta que ha augmentat el consum de somnífers sense recepta.

La majoria dels fàrmacs venuts l'any passat a les farmàcies (1.062 milions d'unitats) van ser finançats pel sistema de salut públic per un valor de més d'11.500 milions d'euros.

Analgèsics, tranquil·litzants i antidepressius

Entre els deu medicaments més consumits en unitats o envasos hi ha quatre analgèsics genèrics per al dolor, un antiagregant plaquetari contra la formació de coàguls, una hormona tiroidal, un antiulcerós per a l'aparell digestiu i dos tranquil·litzants.

Per grups terapèutics, els medicaments més dispensats van ser els relacionats amb el sistema nerviós --amb els analgèsics per al dolor com el Nolotil al capdavant de la llista--, així com antidepressius, tranquil·litzants i antipsicòtics.

De fet, el sector alerta de l'augment dels antipsicòtics i, per tant, dels tractaments per a malalties mentals greus, com l'esquizofrènia.

El segon grup de fàrmacs més consumits és el dels que afecten l'aparell digestiu i el metabolisme. En aquest grupdestaquen l'Eutirox, per tractar trastorns tiroidals, i l'Omeprazol, que és un protector d'estómac, i els medicaments per tractar la diabetis.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A continuació hi ha el grup de fàrmacs de l'aparell cardiovascular, entre els quals destaca l'antiagregant Adiro, que actua sobre les plaquetes per impedir la formació de coàguls, els de l'aparell respiratori, amb inhaladors com el Ventolín, o els genitourinaris.

Els polls han tornat

Entre la resta de grups, que tenen un pes menor al mercat, destaquenl'augment dels hormonals i dermatològics i també dels antiparasitaris, sobretot antipolls, que han augmentat respecte del 2020, quan les mesures contra la covid van fer que disminuïssin, i molt, els contagis de polls.

Baixa la despesa per recepta

Tot i que el nombre de receptes dispensades ha augmentat en un any en un 6,8%, la mitjana de despesa per recepta ha baixat lleugerament, dels 11,50 als 11,40 euros.

En els primers nou mesos de l'any, del gener al setembre, s'han dispensat a Espanya 807.988.230 receptes.

Entre els medicaments més cars que s'han dispensat hi ha cinc anticoagulants, dos antidiabètics, un medicament per tractar l'osteoporosi i un antipsicòtic injectable.

I entre els fàrmacs que han baixat de consum hi ha elstractaments per deixar de fumar, que han caigut un 44%, segons un informe de l'observatori del mes de setembre.