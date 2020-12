Quins són els invents del 2020?

El nombre de patents registrades a l'Estat durant la pandèmia s'ha disparat. Segons dades de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), la xifra de noves patents i models d'utilitat registrats entre maig i setembre s'ha incrementat un 80% respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Bona part dels nous productes estan enfocats a combatre l'expansió de la covid-19, prevenir contagis o resoldre les noves necessitats que han sorgit amb la "nova normalitat".

Entre els invents més destacats hi ha un sistema de desinfecció de mans que es pot adaptar a polseres, nous models de mascaretes o dispensadors de productes destinats a pervenir el contagi del virus.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el president de l'associació d'inventors d'Espanya, Enrique Villacec "els principals invents d'enguany estan relacionats amb el combat i prevenció del coronavirus" explica "no oblidem que un invent no és més que la solució a un problema"

Pot un inventor viure de les seves patents?

"Això de patents que donen el pelotazo gairebé no existeixen. Un inventor podria viure d'elles en funció d'unes quantes coses" explica Villacec "Un inventor es finança el seu propi invent, amb els seus estalvis, amb finançament, amb ajuda de la família... lamentablement en aquest país no hi ha una inversió pública per a ajudar a aquest sector. Es malgasta el gran talent que existeix" ens diu el president de l'associació.

"la nostra associació ajuda a totes aquelles persones que desitgin inventar. Els assessorem en tot però el primer que cal fer és buscar, usar la gran eina que és internet per a veure si la idea que hem tingut ja existeix en un altre lloc, així evitem esforços en va" conclou Enrique Villacec.

L'Associació d'Inventors d'Espanya per al Desenvolupament i la Competitivitat és una associació jove, però integrada per persones amb un gran experiència i pes en el sector de la inventiva a Espanya i es va constituir el 12 de Gener de 2014