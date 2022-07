Quins drets tenim quan ens cancel·len un vol?

Per a molts, aquestes dates són les destinades a fer la maleta i anar-se'n de vacances d'ensomni, però, no tot és meravellós. Els aeroports s'han convertit en autèntics inferns, entre altres raons, per la gran quantitat de vagues que s'estan produint. L'advocat Dan Miró és expert en dret aeronàutic, i ens explica què podem fer si som víctimes d'un contratemps ocasionat per les aerolínies durant el trajecte: "el gruix de feina és gran, ja que moltes companyies del nostre entorn no compleixen la normativa vigent. Per exemple, en cas que ens anul·lin una reserva amb un marge de més de 14 dies, l'aerolínia ha d'oferir dues opcions al client: un canvi de vol o que li retornin els diners. En qualsevol cas, el client és qui decideix una de les dues. En cas que siguin menys de 14 dies, rebrem una notificació de l'aerolínia amb les mateixes condicions, però compte, perquè tenim més drets. Ara som nosaltres qui considerem l'alternativa que millor ens vagi, més enllà d'aquestes dues. El client té dret a la devolució dels diners i, a més, a una compensació econòmica que va en funció de la distància del vol. A banda, la companyia està obligada a dur-lo al destí final i a proporcionar-li manutenció i allotjament fins que no arribi a la destinació final. Aquests dies, hi han hagut un munt de cancel·lacions i ara hi ha vols que tenen overbooking perquè les companyies han de recol·locar als clients. Respecte a l'esmentat overbooking estem en les mateixes condicions, ja que és el mateix sistema d'una cancel·lació. Quant als retards, si la causa d'aquesta i, d'una possible, posterior cancel·lació és externa a la companyia no hi ha compensació. Si aquests són causa de les vagues de treballadors de l'aerolínia, i el retard és de més de 3 hores, aquesta ha de pagar al client. Per a reclamar-ho, és imprescindible que el client faci una reclamació directa a l'aerolínia, o també mitjançant AENA. Si en 30 dies no es resol satisfactòriament la nostra reclamació, aquesta es notifica en línia a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Aquesta obligarà les aerolínies a fer un informe de la situació i, en el 90% dels casos, és el client qui té raó".