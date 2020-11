Quines són les seqüeles que deixa la Covid-19?

Una de les qüestions que preocupa a llarg termini a la sanitat són els efectes secundaris, les seqüeles, que està deixant la Covid-19 en un gran nombre de pacients.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la doctora Lourdes Mateu, investigadora a la fundació lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, que està dirigint un assaig clínic amb més de 200 voluntaris, on s'estudien els efectes a llarg termini de la Covid-19. L'assaig es diu "Cohort King".

S'ha obsevat que molts pacients amb Covid-19, hagin o no estat hospitalitzats, poden experimentar efectes greus a llarg termini.

I és que, encara que no se sap quantes persones que han superat el Covid-19 segueixen experimentant efectes greus de la malaltia, unes greus seqüeles a llarg termini que pot tenir la covid-19 en pacients, "Amb una preocupant varietat de símptomes que poden canviar amb el temps i poden afectar qualsevol sistema corporal".explica la doctora "Aquest virus no només mata gent".

Aquests símptomes van des de "la fatiga, a la tos o dificultat per respirar, fins inflamació i lesió dels principals òrgans, inclosos els pulmons i el cor, i fins i tot efectes neurològics i psicològics." ens diu la doctora Mateu.

"Planteja un risc important i aquestes persones necessiten una atenció a llarg termini per recuperar-se completament, el que evidencia que la immunitat de grup no és eficaç i provocaria un nombre molt important de persones que hauria d'enfrontar-se a una llarga recuperació i s'ha de continuar investigant per esbrinar tots els detalls però encara és aviat" explica lla investigadora "La recuperació pot ser lenta, de vegades qüestió de setmanes o mesos, i no sempre és una ruta en línia recta". conclou