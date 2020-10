Quines són les excepcions del toc de queda? Ens confinaran els caps de setmana?

El Procicat ha detallat les excepcions que hi haurà al toc de queda a partir d'aquest diumenge. En general, la circulació i els desplaçaments resten prohibits entre les 10 de la nit i les sis del matí.

Es podrà sortir per assistència sanitària d'urgència o de farmàcia; el desplaçament laboral per anar i tornar de treballar; per fer cura de persones grans, menors d'edat, dependents o vulnerables per motius inajornables; o el retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

D'altra banda, es permet passejar el gos de les 4 a les 6 del matí.

Les excepcions inclouen les activitats culturals, que podran allargar-se fins les 22 hores i que els assistents tornin a casa seva entre les 22 hores i les 23 hores.

Tot i que a la roda de premsa s'havia apuntat que la restauració hauria de tancar a les nou de la nit, també pel que fa als serveis a domicili i la recollida amb cita prèvia, finalment podrà repartir a domicili fins a les 22 hores. El subdirector de Protecció Civil Sergio Delgado havia argumentat en roda de premsa la necessitat que la restauració també acabés el repartiment a les 21 hores per evitar sopars en grups als domicilis.

En canvi, els serveis, el comerç minorista, les activitats esportives i recreatives i els espais públics hauran de tancar a les 21 hores.

En la franja del toc de queda, els ciutadans que surtin de casa hauran de dur un document d'autorresponsabilitat, que ja està al web del Departament d'Interior, on detallin els justificants pels quals estan al carrer. Pel que fa als treballadors que facin horari nocturn, se'ls demana que s'hi desplacin només en els casos que no sigui possible el teletreball i que duguin un certificat de l'empresa o documentació que ho acrediti.

S'ha assegurat que no vol ser una mesura "coercitiva" ni amb voluntat recaptatòria, tot i que un cop implementada es podrà sancionar les persones que l'incompleixin amb multes d'entre 600 i 3.000 euros.

Ha assegurat que aquesta mesura ha esdevingut "indispensable i impossible de no fer" després que ja l'hagin adoptat altres països de l'entorn per combatre la pandèmia.

Cofinament domiciliari els caps de setmana?

"Des de protecció civil només fem les previsions del que pot passar" explica Imma Rosé, sotsdirectora de protecció civil, "les decisions les pren el govern i tot depén de la situació pandèmica i les seves xifres" ha explicat a La Linterna Catalunya.