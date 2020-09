Quines són les carreres universitàries més demandades a Catalunya?

A La Linterna Catalunya hem parlat sobre Xª informe infoempleo i estudis universitaris amb la Sara Álvarez,Àrea Manager Spring Professional "El major o menor atractiu a pot aconseguir una titulació per a una empresa, és a dir, el seu nivell d'ocupabilitat, depèn de diversos factors que ocorren de manera simultània, com la relació entre la tipologia d'estudis i els llocs oferts en aquest moment, l'equilibri entre l'oferta i la demanda de titulats en aquesta àrea o el grau d'experiència acumulada pel candidat." ens explica la Sara

Quant al grau d'ocupabilitat, es poden establir tres grans categories en la relació entre titulats universitaris i ofertes d'ocupació:



Titulacions d'ocupabilitat baixa. Carreras el percentatge de titulats del qual és superior a la seva demanda en el mercat laboral i que a penes figuren entre les 50 titulacions universitàries més demandes per les empreses, com és el cas dels estudis d'Arts i Humanitats, i també d'algunes titulacions de caràcter jurídic-social, com a Geografia i Història, Ciències Polítiques o Periodisme.

Titulacions d'ocupabilitat mitjana. Compten amb un percentatge de titulats moderat i una demanda mitjana en el mercat laboral. Són algunes titulacions de l'àmbit científic-sanitari, com a Medicina o Farmàcia i algunes enginyeries, com a Química, Naval i Oceànica o Civil.

Titulacions d'ocupabilitat alta. Caracteritzades per una alta presència en l'oferta i un volum baix de titulats. En aquest grup es localitzen la major part de les enginyeries generalistes i, especialment, les tecnològiques com a Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions.

Les titulacions més demandades a Catalunya

Un any més, Administració i Direcció d'Empreses és la carrera a més sortides professionals a Catalunya, ja que el 13,9% de les ofertes d'ocupació que requereixen estudis universitaris fa referència a aquesta titulació, i a més aquesta demanda ha augmentat 4,1 punts percentuals de representativitat en l'últim any (el major increment interanual).

Li segueixen de nou a gran distancia Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, amb un 5,9%, que millora 2,2 p.p.; i és la segona titulació la demanda de la qual més creix en l'últim any, i Enginyeria Informàtica, amb un 3,5% de les ofertes catalanes (+0,3 p.p.).

Això coincideix amb les carreres que tenen més sortides laborals a nivell nacional, amb l'excepció que, a Espanya, la segona posició l'ocupa Enginyeria Industrial.