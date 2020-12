Quines recomanacions hem de seguir per comprar i compartir loteria?

Una de les tradicions nadalenques és la compra de loteria del sorteig de nadal del pròxim 22 de desembre. Una enquesta d'OCU sobre despesa nadalenca, assenyala que cada espanyol gastés de mitjana 60 euros en loteria aquest nadal.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de la OCU.



Loteria 2020: s'imposa la compra online

"Aquest any degut a les restriccions com a conseqüència de la pandèmia, moltes persones estan comprant els seus dècims online, en lloc d'acudir a una administració a comprar un dècim en paper." explica Enrique. Per a tots això OCU recomana:

• assegurar-se des compren diem només en pàgines oficials d'una administració de loteria autoritzada.

• També es pot fer directament en la web de loteries i apostes de l'Estat. En aquest cas s'ha de triar un punt de venda associat, que pot ser qualsevol de les administracions de loteria que hi ha a Espanya.



• En comprar online es rep un comprovant electrònic dels dècims adquirits: aquest document electrònic té la mateixa validesa legal que el dècim en paper i acredita la propietat del dècim. Els desens originals es dipositen en la caixa forta de l'administració de loteria.

Com compartir loteria amb seguretat

És tradicional compartir la loteria de nadal entre familiars i amics, per a evitar riscos des d'OCU es donen els següents consells:

"Un dècim de Loteria és un document al portador i, en principi, el premi el rep qui el té en el seu poder." ens diu el portaveu de la OCU "Si es comparteix loteria, n'hi ha prou que el dipositari del dècim el fotocopiï i lliuri a cada participant una còpia signada (amb el nom i el DNI del dipositari) en la qual s'indiqui que tal persona juga en aquest número, sèrie, fracció i sorteig, una quantitat d'euros determinada."



• També se sol enviar una foto del dècim per email o per WhatsApp. Els wasaps poden ser una prova, sempre que apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cadascun. No obstant això, "si l'altra part impugna aquesta prova per considerar que s'ha manipulat, caldria demostrar-ho."



• En cas de pèrdua o robatori del dècim és fonamental denunciar-lo davant la Policia Nacional o Guàrdia Civil del lloc on va ocórrer el fet.

" En la denúncia has de fer constar el major nombre de dades possible i totes les circumstàncies del fet, aportar possibles proves —fotos o fotocòpies del dècim—, identificant clarament el document número, sèrie i fracció. A més, cal comunicar per escrit el fet a l'organisme Loteries i Apostes de l'Estat. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolgui qui és el veritable amo." diu García.

On i com cobrar el premi?

"A l'hora de cobrar un premi compartit cal identificar en el banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Una vegada fet això, els bancs poden abonar el premi sencer (després de descomptar l'import pel qual es tributa) en el compte de la persona que ja és titular d'un compte en aquest banc i que després repartirà segons el convingut. El mínim pel qual es tributa aquest any 2020 s'ha fixat en 40.000 euros." diu Enrique García.

I afegeix que "que en cas de premis compartits no és convenient cobrar la totalitat de l'import sense identificar als altres participants, ja que en repartir-lo pot semblar que s'està donant els diners, la qual cosa obligaria al pagament de l'impost de donacions."

A més, cal tenir en compte que Hisenda reté automàticament el 20% de la part del premi que excedeixi del mínim exempt de 40.000 euros per cada dècim, no per cada persona agraciada. És a dir, es descompta l'impost i després es reparteix la quantitat neta entre els partícips. El premi no es declara en l'IRPF, els rendiments que generi, sí.

Si el premi és inferior a 2.000 euros es pot cobrar en qualsevol punt de venda de la xarxa de Loteries. A partir d'aquesta quantitat s'ha de cobrar en una de les entitats bancàries col·laboradores, la llista de les quals es pot trobar en la web de Loteries i Apostes de l'Estat. OCU recorda que aquests bancs no podran cobrar cap comissió, ni exigir contraprestació.

Si s'ha comprat el dècim premiat per Internet, i el premi és inferior a 2.000 euros, s'ingressa l'import de manera automàtica en el compte d'usuari que posteriorment es pot transferir al compte bancari que es desitgi.