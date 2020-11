Quina és la situació ara del sistema educatiu català?

Per parlar sobre la situació actual del sistema educatiu, d'alumnes i professors avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb el Xavier Díez, que és portaveu d'USTEC, el sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, que s'ha mostrat molt crític sobre les mesures adoptades pel Govern: "La veritat és que hi ha molta fatiga, molta sobrecàrrega, molta incertessa, però malgrat tot amb una sensació de responsabilitat social molt gran" explica Xavier.

"Sabem que ara mateix l'escola és un dels puntals de la societat i no podem fallar a ningú. Hi ha una queixa molt gran sobre la incompetència del Departament, però hem de donar el 100% de nosaltres mateixos".

Al Xavier li hem comentat alguns dels problemes que pateix ara mateix l'escola a Catalunya, com la impossibilitat d'obrir finestres per ventilar quan arribi l'hivern, sobretot en determinats indrets on pot fer molt fred: "Tenim un problema important i és que el parc d'edificis escolars està obsolet. Si hi hagués hagut inversió en els darrers 10 anys, probablement tindríem sistemes de ventilació més adeqüats i no caldria obrir finestres." ens diu el portaveu sindical

"Però el drama que estem tenint ara és que aquesta situació d'excepcionalitat ens agafa després d'anys de retallades, de poca o nul.la inversió, i el vaixell de l'educació s'enfonsa ara que ha arribat la tempesta perfecta, però en part perquè fa anys que hi ha vies d'aigua, perquè no s'ha fet res durant anys."

Respecte al tema dels ordinadors, a banda de dir que amb mitjans o sense mitjans res pot substituir la presencialitat, també s'està fent molt poca cosa. "No arriben els que s'havien promès, i això passa per una qüestió molt més de fons: El Departament d'Ensenyament ja va desaparèixer durant la pandèmia, però molt abans ja havia desaparescut i ha deixat que cada escola faci el que pugui per ella mateixa. " conclou el portaveu d'USTEC.