Quina serà la tendència de l'atur a Catalunya en els pròxims mesos?

El nombre d'aturats a Catalunya torna a incrementar-se després d'un juliol marcat per la creació d'ocupació. Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur registrat a Catalunya entre juliol i agost va créixer en 11.293 persones (+2,41%), situant la xifra de desocupats en 480.642.

En termes interanuals, l'atur registrat s'incrementa un 29,4% (durant l'agost de 2019 hi havia 371.418 aturats a Catalunya). Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, aquesta cau un 0,68% respecte al juliol (22.824 persones menys) i se situa lleugerament per sobre els 3,34 milions d'afiliats. En comparació amb l'agost de l'any passat, l'afiliació a Catalunya baixa un 3,29% (113.820 persones menys).

Catalunya és, juntament amb les Illes Balears, la comunitat que ha liderat la caiguda de l'ocupació durant el vuitè mes de l'any. Entre juliol i agost, Catalunya va sumar 11.293 nous aturats, més que qualsevol altre territori de l'Estat. En termes relatius, el nombre de desocupats es va incrementar un 2,41% a nivell intermensual, una variació únicament superada per les Illes Balears (+3,08%).

Pel que fa a les variacions interanuals (entre agost de 2019 i agost de 2020), Catalunya també se situa al capdavant de la destrucció d'ocupació.

Al llarg dels últims dotze mesos, l'atur al territori s'ha incrementat en 109.224 persones, una xifra que només supera Andalusia, amb 199.238 aturats més durant l'últim exercici. En termes relatius, l'atur a Catalunya s'ha incrementat un 29,4% (és la segona variació més alta de l'Estat, superada tan sols per les Illes Balears).

Malgrat tot, l'agost acostuma a ser un mes on creix l'atur, ja que una part dels contractes signats durant la temporada d'estiu vencen i diverses empreses redueixen el seu volum d'activitat. Per altra banda, cal tenir en compte que les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social no inclouen els centenars de milers de persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur registrat durant l'agost creix en 29.780 persones (un 0,79% més respecte al mes de juliol) i se situa per sobre els 3,8 milions de desocupats. En comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, la xifra de desocupats s'ha incrementat un 24,04%, l'equivalent a 737.010 persones (durant l'agost de 2019, l'Estat sumava 3.065.804 aturats).

Quant a l'afiliació a la Seguretat Social, l'Estat va sumar 18.792.376 afiliats a la Seguretat Social, un 0,04% més respecte al mes de juliol (6.822 persones més). Respecte a l'agost de l'exercici anterior, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure un 2,73%, amb 527.851 afiliats menys.

Afectació per sectors

Pel que fa al tipus d'activitat econòmica, l'agricultura va ser l'únic sector a Catalunya on va créixer l'ocupació, amb 23 nous treballadors respecte al mes de juliol. El sector més castigat va ser el dels serveis, que va sumar 8.166 aturats entre juliol i agost.

L'atur a la construcció, per la seva banda, també es va incrementar, concretament en 1.368 persones. Finalment, la xifra de persones desocupades a la indústria va augmentar en 972.