Quina reacció pot tenir la població devant un nou confinament?

El 65% de la població té símptomes d'ansietat o quadres depressius, la majoria amb símptomes lleus, a causa del confinament per la covid-19, segons un estudi fet a partir de 5.000 enquestes anònimes on han participat investigadors de l'IDIBAPS de l'Hospital Clínic de Barcelona que s'ha publicat a la revista 'Journal of Affective Disorders'.

L'estudi assenyala tenir rutines i aficions per combatre els trastorns mentals.Hi ha por a "un empitjorament de la salut mental de la població a causa dels rebrots per la covid-19 i l'increment de contagis"t.

L'estudi assenyala que per prevenir els trastorns mentals pel confinament i la reducció de la mobilitat cal "seguir una rutina, no consumir excessiva informació sobre la covid-19, aprofitar per dedicar-se a les aficions i estar o mirar a fora de casa",

A La Linterna Catalunya hem parlar amb Rafael Rodríguez, psicòleg i coach "No hem de caure en el victimisme, hem d'entrenar la nostra ment per afrontar el confinament traient profit del temps." explica el coach "Això si, dependrà molt de les eines que cadascú tingui al seu abast, La clau està en el significat que li donem a la situació, hem de mantenir una actitud positiva davant del moment." ens diu el psicòleg. "La clau està en el significat que li donem a la situació, hem de mantenir una actitud positiva davant del moment." conclou

Pel que fa a les persones que neguen l'eficàcia de les màscares, l'hospital clínic remarca que "són individus que necessiten explicacions senzilles per temes complexos. Solen tenir una intel·ligència limitada i busquen convergir i tenir un punt d'unió amb altres persones, encara que sigui a través de l'autoengany".