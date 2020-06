Quina és la perspectiva de futur del sector immobiliari a Catalunya?

Els agents de la propietat immobiliària (API) preveuen que les vendes de pisos caiguin "com a mínim" un 25% per la crisi del coronavirus.

Amb el pas a la fase 1 de la desescalada, les immobiliàries han pogut tornar a ensenyar pisos. Portaven dos mesos sense fer-ho. "Hem estat pràcticament paralitzats; sense poder fer visites, és pràcticament impossible fer una venda".

"La pandèmia ha estat un cop molt fort i hem intentat adaptar-nos com hem pogut." ens explica Juan José Aguilera, director de relacions institucionals del COAPI de Barcelona " El nostre treball té molt a veure amb la presencialitat."

"Durant el confinament els preus han estat estables. En sortir del confinament la gent l'ha fet amb ganes, s'han adonat de la importància de tenir un balcó, un jardí... molta gent que abans no volia vendre ara ho farà perquè necessita liquiditat. Sempre que hi ha problemes econòmics en crisis surten persones buscant oportunitats immobiliàries." Explica Aguilera.

D'ençà que es va decretar l'estat d'alarma per la covid-19, i durant el confinament, l'activitat dels API ha estat de mínims. "Amb les operacions de compravenda que s'estaven negociant, hem intentat que el client mantingués la confiança i que ajornés la decisió fins que poguéssim reobrir". En el cas dels lloguers, aquí sí que se n'ha fet algun d'urgència –"pràcticament sense veure el pis"- i també hi ha hagut "casos puntuals" en què el contracte s'ha signat després d'una visita virtual.

Com a mínim, d'un 25 o un 30%

Els agents immobiliaris ja han començat a fer números de l'afectació que la pandèmia deixarà damunt el sector. "Portàvem uns anys de certa estabilitat, ens estàvem recuperant de la crisi del 2008, i de cop ens ha vingut aquesta altra". Perquè als dos mesos "perduts" que ha suposat la covid-19, ara s'hi sumarà "una baixada molt important de la demanda" per comprar pisos.

Els API preveuen que, "com a mínim", aquest any les operacions de compravenda arribin a caure entre un 25 i un 30% per l'impacte de la pandèmia. Joan Company ja diu que, de retruc, la crisi també es traduirà en una baixada de preus, però el president també creu que no s'allargarà tant en el temps com la de la crisi del 2008. "En aquest cas parlem d'una crisi sanitària; comptem que el temps de recuperació de l'economia, que encara és incert, sigui molt més ràpid", precisa.