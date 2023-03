Quin tipus de pare vols ser ?

Oferir una atenció integral a la parella, en el seu projecte de maternitat i paternitat és l'objectiu dels Tallers de Paternitat. És un projecte que es va iniciar al maig de l'any passat per detectar i atendre les necessitats dels homes en realació a la seva paternitat. Avui parlem amb el Marc Hernández i la seva dona, la Mariela, que van ser presents a un d'aquests cursos .Ells ens expliquen com va ser l'experiència: “La idea va nèixer de la necessitat de buscar un espai on compartir l'experiència d'estar embarassats, de ser pares. Per nosaltres és el primer fill. A través del CAP vam saber que organitzaven un curs així, una cosa que jo buscava des del principi. Teníem ganes de poder parlar amb altres pares sobre les sensacions, el procés, el desconeixement, els mites que potser teníem, i veure com era l'experiència d'altres pares. Quan vaig organitzar això no tenia cap expectativa, el que volia era la qualitat de la conversa, de la posada en comú, no tant si erem molts o pocs. Però la veritat és que em vaig sorprendre positivament, tothom era molt obert a parlar de l'experiència, tots eren homes amb parelles embarassades, i compartiem moment vital. Hi havíen molts temes en comú, jo diria que el principal seria el paper del pare, de quin tipus de pares volíem ser, els models masculins de pares que hem viscut a la nostra societat. Recordo reflexionar molt, parlar sobre els models de masculinitat, models paternats... volíem decidir quins eres els elements que ens agradaven, i quins eren els elements que no, i quin model volíem transmetre als nostres fills. També vam parlar molt sobre la nostra parella, quin model de pare vols ser respecte a la teva parella... de tot això vam parlar, reflexionar i discutir molt sobre el tema.