Quin tipus d'EPI ens hem de posar a una mesa electoral?

De cara a les eleccions del 14-F a Catalunya, molt s'ha parlat que els equips de protecció personal que s'han d'usar els ha de prescriure un metge i, per descomptat, no és així.

En aquest cas, atès que ens volem protegir d'un agent biològic amb unes determinades característiques, són els tècnics d'higiene industrial, metges de treball o infermeres de treball el personal competent per a designar com és l'equip de protecció més adequat.

Quin és l'equip més adequat per a protegir-nos?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Santiago Calvet, membre de la junta de l'associació catalana de salut laboral, de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya "Primer s'ha de fer una avaluació de riscos. Entenc que els departaments competents hauran avaluat aquests riscos. De fet segurament no ha de ser un equip de protecció biològica, no és el que està usant la majoria de la gent" ens explica Calvet "les pròpies màscares FFP2, que la immensa majoria usem, no estan indicades per a protegir-nos d'un virus, estan pensades per a protegir-te de partícules."

Però en la pràctica, aquestes màscares FFP2 són les que usem perquè "no tenim una altra cosa".



El mínim que hem d'usar és una màscara higiènica "és el que marca la llei, i el que és obligatori. Això seria el mínim".



Són útils les pantalles de metacrilat?



L'expert explica que "cal no oblidar que ens estem intentant protegir d'un aerosol, aquestes partícules poden colar-se i esquivar les zones obertes del metacrilat. El més útil és una màscara ben ajustada" i afegeix que "Penseu en un formatge de *gruyere, amb forats, perquè cadascuna de les mesures de protecció serien làmines d'aquest formatge. La màscara per si sola no serveix, la distància per si sola no serveix, la rentada de mans per si només no serveix. però totes les mesures juntes sí que ens serveixen." conclou el doctor Santiago Calvet