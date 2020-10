Quin pla hi ha per als sense sostre durant el toc de queda?

L'Ajuntament de Girona ha habilitat el Palau de Fires per oferir uns 60 llits a persones sensesostre. El consistori ha activat aquest dilluns el pla de fred, destinat als sensellar.

Segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, feia dies que l'equip de govern treballava per tenir-ho "tot a punt" però l'entrada en vigor del confinament nocturn n'ha accelerat la posada en marxa.

El Palau de Fires supleix l'equipament de l'antiga UNED, on l'any passat hi havia instal·lades lliteres perquè persones en situació de vulnerabilitat hi passessin la nit. Madrenas ha remarcat que la UNED no permetia garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus. "El Palau de Fires era el lloc idoni", ha afegit l'alcaldessa.

Són places d'allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer. Està previst que avui mateix hi vagin a dormir unes 25 persones. L'horari d'obertura serà entre les vuit i les nou del vespre i l'accés es farà de manera esglaonada i seguint mesures contra la propagació de virus, com ara la presa de temperatura a l'entrada. Els usuaris soparan allà mateix.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació "no tenim constància de cap pla a nivell territorial per ajudar als sensesostre durant el toc de queda" explica " la solució no és un pla per fer ara, és un pla a llarg termini que ajudi als sensesostre en qüestions de vivenda i feina."