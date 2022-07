Quin és el millor plat per assaborir l'estiu?

A l'estiu s'ha de tenir cura del que mengem. Fa calor i és millor assaborir un plat fresquet que, a més, sigui saludable. Perquè ens ajudi a desxifrar quines és la millor recepta per endur-se a la boca en aquestes dates, parlem amb una xef que gaudeix cuinant i que aglutina a més de 113000 seguidors a Instagram. Maria Cosbel ens ho explica, alhora que presenta el seu nou llibre anomenat "Un Mundo de Masas": "estic superemocionada de la rebuda que ha tingut el llibre. Durant l'estiu, estem farts de fer-nos amanides cada dia. Així, considero que el més adient és parlar del gaspatxo. La base fonamental són els tomàquets, quan aquests estan en temporada de collita com ara. Els que s'utilitzen al gaspatxo han d'estar ben madurs. Estem acostumats a incloure els ingredients tradicionals, però vull proposar-vos algunes innovacions que serveixen com a alternativa. Una opció és afegir-li fruita de temporada, com cireres o síndria. De fet, suggereixo fer un gaspatxo que inclogui les dues. Per l'elaboració d'aquesta variació necessitem 600 grams de tomàquets sense pell, 300 grams de cireres sense pinyol, 300 grams de síndria, una ceba tendra, un all al qual treure'm la llavor, un tall d'uns 80 grams de cogombre pelat, mig pebrot verd, una cullerada de sal, vinagre balsàmic de Mòdena i ho triturarem tot. Seguidament, el posem amb una gerra amb gel i el deixem a la nevera. El pa és opcional perquè a mí m'agrada més el gaspatxo líquid. Si volem canviar les cireres o les síndries per una altra fruita, cal destacar que la maduixa també encaixa perfectament amb aquesta recepta". El gaspatxo és un dels clàssics de l'estiu que es reinventa any rere any, tot i que no sempre estem a l'aguait d'aquestes innovacions. Gràcies a la Maria ja tens una nova recepta per a potenciar el gust del teu estiu.