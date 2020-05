Quin manteniment hem de fer al cotxe després d'un llarg confinament?

El confinament ha detingut els nostres vehicles durant setmanes i arrencar-los de nou, quan escaigui, pot donar-nos un esglai. Què ocorre quan el nostre vehicle no arrenca? quines avaries pot tenir?.



A La Linterna Catalunya hem parlat amb Celso Besolí, president del gremi de tallers de Barcelona. "Tots els cotxes porten ara sistemes electrònics per al tancament automàtic de portes, l'alarma, els sistemes de lectura, gasten poca bateria però, després de mesos parat és possible que hagi esgotat la bateria. El que aconsello és cridar a l'assegurança, que vingui la furgoneta d'assistència, l'arrenquin i el mantinguis un cert temps a revolucions elevades."



i després hem de canviar la bateria? "Quan una bateria s'esgota normalment és bastant difícil poder-les recuperar" explica Celso.

Quan tinguem el cotxe engegat, per mantenir el cotxe en perfecte estat durant el confinament, el més recomanable és tenir una sèrie de precaucions:

-Revisar els líquids regularment per evitar fuites, que s'evaporin. Com l'oli, la gasolina, etc. Mantenir els nivells evitarà que el nostre cotxe es deteriori.

-Comprovar la pressió dels pneumàtics, les rodes es desinflen més de pressa amb el cotxe aturat.

-Desconnectar la bateria, per evitar que es descarregui al llarg dels dies que estarem confinats a casa.

-Revisar els elements electrònics del vehicle com les finestres, la regulació dels seients i els retrovisors, i altres. També podeu engegar l'aire condicionat. D'aquesta manera evitarem que s'acumuli la brutícia a les canonades.

-Verificar l'estat de les corretges i si fos necessari netejar-les, per evitar humitats i males olors.

-Si no heu de fer servir el cotxe, també podeu col·locar un drap en el tub d'escapament per evitar l'entrada d'agents externs.

"El gremi de tallers de Barcelona està preparat per entrar a la fase1, de fet pensàvem que seria aquest dia 11, tenim preparades totes les mesures de seguretat de higiene per portar a terme les reparacions" ens diu el president del gremi de tallers de Barcelona.