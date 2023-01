Qui assumirà la recollida de burilles? La nova llei s'ha d'aplicar i ningú sap com es farà

Segons una llei aprovada a l'abril pel govern espanyol, els productors de tabac hauran de fer-se càrrec del cost d'arreplegar les restes de les cigarretes a partir d'aquest divendres

Els productors de tabac hauran d'assumir el cost de la recollida i el reciclatge de les burilles de les cigarretes. Així ho fixa lallei 9/2022, que va entrar en vigor a l'abril. Ara bé, dos dies abans que aquesta mesura entri en vigor,ningú sap com s'aplicarà exactament.

La llei està dissenyada pel ministeri de Transició Ecològica del govern espanyol a partir de les directrius de la Unió Europea, però les encarregades d'implementar-la seran les comunitats autònomes i els ajuntaments, que son els competents en aquesta matèria. A hores d'ara, tanmateix, cap d'aquestes administracions vol carregar el mort.

Què en saben les administracions?

El ministeri de Transició Ecològica és qui ha redactat la llei, però no bada boca, i passa el gripau a les comunitats. Desde el Departament d'Acció Climàtica, de qui depèn l'Agència Catalana de Residus, diuen aquest tema, de moment, està molt verd i que l'estudiaran amb deteniment tornant de festes.

Però, a la pràctica, la recollida de brossa o residus depèn dels ajuntaments, tan sols s'ha acabat de definir com s'implementa la llei.

Fonts municipals també expliquen que el ministeri de Transició Ecològica havia de constituir un grup de treball amb les comunitats autònomes per definir com s'implementarà exactament la nova llei, però cap de les dues admistracions que haurien hagut de formar part d'aquesta taula mixta -govern espanyol i Generalitat- n'havien dit res.

Els productors tampoc ho tenen clar

En aquest context, què en diuen els productors de tabac, que són els que haurien de fer-se càrrec dels costos de la recollida de burilles? Doncs que estan treballant per veure com apliquen la mesura, però tampoc en donen cap detall.

Sí que treuen pit, en canvi, de lescampanyes de conscienciació que ja impulsen des de fa anys. Reivindiquen aquest punt perquè un altre dels articles de la llei, el 61, estableix l'obligació dels productors de tabac de fer saber als consumidors l'impacte pel medi ambient que té la gestió inadequada dels residus.

Una factura municipal per als productors

El més probable és que la traducció pràctica de tot plegat sigui una taxa per als productors. És a dir: els ajuntaments enviaran la factura corresponent a la recollida de burilles a les empreses que fabriquen les cigarretes. De fet, així es va implementar a Brussel·les l'any 2018, quan es va plantejar aquesta mesura. Se'ls va fer arribar una factura anual de 200.000 euros.

Però, a diferència de la legislació belga, l'espanyola preveu que assumeixin el cost de la recollida i el reciclatge tots els productors d'envasos no reciclables, com ara compreses, recipients de plàstic per a menjars o begudes, o tovalloletes humides. Per tant, la factura s'enviaria a les empreses que fabriquen tots aquests productes, i no només als productors de tabac.



Els experts, a favor de la mesura

Els experts, com la directora de la fundació Rezero, Rosa García, aplaudeixen la mesura. Aquesta entitat, que es dedica a la prevenció de residus i el consum responsable, creu que va en la bona direcció i recorden que els seus càlculs apunten que el cost per cada ciutadà de recollir les burilles oscil·la entre els 12 i els 21 euros l'any. "Són les empreses productores les que l'han d'assumir", ha assegurat García