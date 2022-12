Queden poc més de 10 dies perquè finalitzi la bonificació de 20 cèntims sobre els carburants i encara el Govern no s'ha pronunciat oficialment sobre si mantindrà aquesta bonificació més enllà del 31 de desembre.

Per l'avançat des de l'Executiu, es continuen remenant diverses opcions però sense res en ferma. El que es continua reiterant és que, de mantenir-se, s'aplicarà a col·lectius determinats, considerats com més vulnerables.



Així, trobem diverses vies que podrien aplicar-se. Entre elles seguir els passos de França, que llançarà un bo per a particulars de renda baixa per a substituir la bonificació directa. Una mesura que, per exemple, podria combinar-se amb el descompte directe als transportistes.

L'adeu del descompte universal, pràcticament confirmat

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, preguntada recentment abans de la reunió de l'Eurogrup a Brussel·les ha esmentat que la bonificació directa de 20 cèntims va ser una "mesura de xoc" de la primera fase davant la crisi energètica derivada del conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Però ha confirmat que "hi haurà canvis", tornant a reiterar que es valora enfocar-ho als sectors més afectats: col·lectius vulnerables, però també classes mitjanes o baixes. D'això es dedueix que podria mantenir-se només per a transportistes, però també per a les llars de renda baixa. El que cada vegada és més evident és que no serà universal com fins ara.

El problema, com va advertir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, és que les gasolineres no estan capacitades per a fer d'inspectors tributaris. Encara que la mateixa Montero també va assenyalar fa poc vincular la rebaixa a determinats sectors professionals.

El preu del combustible, determinant. Sigui com sigui, la decisió estarà lligada al preu del combustible. Alguna cosa que ja va avançar Calviño a l'octubre. La capacitat de producció i refinament a Europa també és determinant, havent perdut el subministrament de Rússia. I el conflicte entre Rússia i Ucraïna no s'entrelluca vagi a finalitzar a curt termini.



Bono per a rendes baixes, descompte per a transportistes o rebaixa d'impostos



Així, estem davant un escenari d'incertesa amb dues possibles vies en general: que el descompte sigui universal com fins ara o bé que es limiti a uns certs col·lectius i usuaris. I atès que gairebé s'ha descartat el primer, es preveu que les ajudes siguin parcials.

Encara que hi ha una tercera via que és la que demanden les gasolineres: des de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES) aposten per una rebaixa puntual en l'impost als carburants com ha ocorregut amb el gas o l'electricitat.

Model francès: bo d'ajudes. El principal problema d'un descompte directe enfocat a diversos col·lectius és del controlar-lo a l'hora que l'usuari acudeixi a una estació de servei. És a dir que s'apliqui o no en les estacions de servei segons qui reposti.

Així, per exemple França ha anunciat que ho solucionarà amb un bo de 100 euros d'ajuda de pagament únic i vinculat a una sèrie d'exigències. Primer que només sigui per a usuaris que precisen el cotxe per a anar a treballar, la qual cosa han d'acreditar mitjançant declaració jurada. I aquests usuaris han de tenir uns ingressos mensuals inferiors a 2.000 euros. Aplicar un bo similar al francès a Espanya eliminaria la necessitat de demostrar davant la gasolinera als particulars de renda baixa o mitjana baixa. I al seu torn podria combinar-se amb un descompte directe per a professionals del transport. I és que és evident que eliminar la bonificació per a transportistes suposaria fer saltar per l'aire de nou l'entesa entre el sector i el Govern. Rebaixa d'impostos sobre el carburant. Una altra opció és la reducció impositiva, però s'antulla complicat. No en va, quan es va confirmar la bonificació directa de 20 cèntims en repostar la patronal d'estacions de servei ja va demandar aquesta mesura, sense èxit. I és que a Espanya, els carburants ja tenen un gravamen bastant més baix que altres països europeu

Sigui com sigui la decisió, des de les estacions demanden que es consensue amb el sector perquè puguin adaptar-se a les mesures que es decideixin. Continuen criticant l'escàs marge que van tenir les gasolineres quan es va decidir la rebaixa de 20 cèntims, assenyalant el caos operatiu dels primers dies.

El que és una realitat és que l'Executiu segueix a contra rellotge, perquè queda molt poc perquè arribi el 31 de desembre i seguim sense saber si els conductors comptaran amb una ajuda o no. I és que s'ha donat prioritat a unes altres, com la gratuïtat de l'abonament en transports col·lectius, com als trens o els autobusos de llarga distància.