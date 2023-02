Que és la taxa turística i on va destinada

L´AAjuntament de Barcelona , preveu que larecaptació del tram municipal de la taxa turística el 2023 sigui de prop de 53 milions d’euros. La xifra, a més, es doblarà de cara a l’any següent, el 2024, quan la previsió és assolir els 100 milions.

El primer tinent d’alcaldia ha explicat que “ja s’estan superant les dades econòmiques per turisme del 2019, no en el nombre de turistes, sinó en el nombre d’ingressos”. Afegeix que aquest “era l’objectiu buscat: contenir el nombre de turistes ,perquè el nostre model no és ja el turisme de masses, sinó el turisme de qualitat, que aporta valor a la ciutat,i augmentar els ingressos”.

El 2020, es va aprovar per llei la possibilitat d’establir un recàrrec en l’impost sobre les estades en establiments turístics, per part de l’Ajuntament, fins a un màxim de quatre euros. Per ordenança fiscal, el consistori ha establert un recàrrec que s’aplica de forma progressiva des del juny del 2021 i que arribarà a 3,25 euros a partir d’abril del 2024. El total ingressat fins ara amb aquest recàrrec és de 33,3 milions d’euros.

La meitat dels ingressos, al Pla de barris

L´objectiu és que el 50 % d’aquests 100 milions d’ingressos turístics vagin al Pla de barris, per la qual cosa “la taxa turística hauria de permetre més que doblar la inversió als barris“.

Això, es traduiria en més recursos per a “escales mecàniques, ascensors, autobusos sota demanda, manteniment de la via pública, per invertir als barris i en l’urbanisme quotidià”, de manera que “el conjunt de la ciutat percebrà el benefici directe d’una activitat econòmica que també genera externalitats negatives.

Per la seva part El Gremi d’Hotels de Barcelona ha reclamatmés transparència per saber on van a parar els diners que es recapten de la taxa turística. La petició la fan a l’Ajuntament de Barcelona i també a la Generalitat, les dues administracions que recapten els diners.

El Gremi d’Hotels, ha demanat que els 72 milions d’euros que estan pressupostats per al 2023s’inverteixin en “esdeveniments de promoció de la ciutat, que aportin vitalitat i negoci”. Afirmen que estaria bé que “si els hotelers fem l’esforç de recaptar els diners, la gent del barri sabés a qui projectes es destinen”. “Si una plaça s’ha fet amb la taxa dels hotels, que ho expliquin”,