Què és la “Targeta cuidadora” ?

La “Targeta cuidadora” és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat dissenyada amb la col.laboració d'entitats, professionals i familiars de persones cuidadores. I és que es calcula que només a la ciutat d eBarcelona hi ha més de 350.000 persones que tenen cura d'altres de manera intensiva, i el 80% d'aquestes persones són dones en situació de sobrecàrrega i vulnerabilitat. Aquestes dones són la màxima prioritat en aquest projecte. I és que la tasca de moltes d'aquestes persones sovint està poc valorada, i és per això que des de fa uns mesos el col.lectiu en el que s'inclouen cuidadores, familairs i professionals podran sol.licitar la “Targeta Cuidadora”. Aquesta targeta vol fer-li la vida més fácil a aquestes persones, a través de recursos i serveis per facilitar i reconèixer la seva tasca. S'ofereixen programes i serveis de manera gratuïta amb informació i assessorament personalitzat, ja sigui de manera presencial o online. Un dels serveis més demandats dels que ofereix aquesta targeta ha estat l'accés al servei d'assessorament psicològic telefònic gratuït les 24 hores del dia. La targeta és gratuïta i la pot sol.licitar qualsevol persona que cuidi un altre persona, ja sigui perqùe té cura d'un malalt, algú amb dependència, amb discapacitat o persones grans de la ciutat de Brcelona. Es pot fer a través del web barcelona.cat/ciutatcuidadora o presencialment, tant a l'Espai barcelona com a qualsevol de les oficines Vila Veïna. També s'ha habilitat el telèfon 934 132 121 perquè els barcelonins que la vulguin puguin resoldre dubtes.