Què succeirà amb les criptomonedes el 2023?

El 2022 ha estat de tot menys tranquil per al món de les criptomonedas, això és un fet innegable. Hem viscut el col·lapse de FTX o BlockFi o un tancament d'any de Bitcoin amb una caiguda del 62%, respecte a l'any passat. Desde d'un principi les criptomonedas s'han promocionat com el futur de les finances. Però ara, amb la gran crisi que travessa, el Bitcoin que es trontolla després d'una forta caiguda i, per descomptat, les conseqüències de l'increïble col·lapse de les bosses de criptomonedas, sorgeixen molts dubtes.



Per descomptat, no tothom cripto es basa en Bitcoin i és massa ric com per a només centrar-nos en ella. La gran pregunta ara és: Què succeirà amb les criptomonedas en 2023?

Un 2023 que s'observa amb optimisme en el món cripto, segons els experts.Del que es prediu a després els fets és tota una incògnita, però 2023 podria ser l'any en què els enfrontaments entorn de la regulació aconsegueixin per fi el seu clímax, alguna cosa que ha estat donant moltes voltes durant 2022.En relació a aquest punt, s'espera que quantes més regulacions vegem en 2023, més s'acceleri l'ús de criptos en les activitats quotidianes. Cada vegada més empreses les acceptaran, la qual cosa farà que més persones les utilitzin i, amb les noves tecnologies, serà més fàcil utilitzar-les.



En poques paraules, s'espera una adopció masiva .Els avanços tecnològics també es plantegen com una gran ajuda en el futur per a evitar la pèrdua de totes les carteres de criptodivisas a causa d'una fallada informàtica que esborri la informació. L'altra forma en què pot ajudar seria amb els pirates informàtics que podrien esborrar totes les teves possessions en un moment.



Un punt bastant cridaner que els experts asseguren per a aquest nou any és que la majoria de les monedes meme desapareixeran o perdran gairebé tot el seu valor. Finalment destacar el gran paper que jugarà la Web3 i el concepte de descentralització. Aquestes dues coses innovadores potenciaran encara més el valor de les criptomonedas. I és que, s'espera que permeti als usuaris comerciar molt més ràpid i sense intermediaris com a bancs o governs, la qual cosa afectarà positivament el mercat de criptomonedas.