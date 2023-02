La demanda de lletres del Tresor està vivint un boom les últimes setmanes perquè ofereixen una rendibilitat superior a la de la majoria de productes dels bancs

Cues a l'exterior del Banc d'Espanya per comprar lletres del Tresor. La imatge, des de primera hora del dia, ja fa dies que es repeteix.Per què?

La pujada dels tipus d'interès s'està notant en les hipoteques, però no tant en els productes d'estalvi. I no hi ha previsió que això canviï.

De fet, la banca espanyola és a la cua d'Europa a l'hora de donar rendibilitat als estalviadors: paga un 0,42% d'interessos pels dipòsits a un any de termini.

Això fa que els inversors mirin cap a altres productes, com les lletres del Tresor. Les lletres a 12 mesos oferien aquest dijous un interès del 2,983%, un percentatge difícil de trobar a les oficines bancàries.



Què són les lletres del Tresor

Les lletres del Tresor són un producte de deute públic, com els bons i les obligacions de l'Estat, és a dir, valors emesos per organismes públics. En aquest cas, l'Estat.

Es tracta de valors a renda fixa que, a diferència dels bons i les obligacions, són especialment atractius perquè són una inversió a curt termini. Com que són a curt termini, les variacions del preu acostumen a ser molt petites i, per tant, suposen molt poc risc per a l'inversor.

La rendibilitat és sempre "a venciment", és a dir, es cobra en el termini fixat. Si l'inversor es ven el producte abans del venciment, pot guanyar-hi o perdre-hi, en funció de l'evolució dels tipus d'interès.

L'emissió de les lletres es fa a través d'una subhasta i l'import mínim de cada petició és de 1.000 euros.

Els inversors poden adquirir lletres del Tresor a diferents terminis (3, 6, 9 i 12 mesos). En canvi, els bons són a dos, tres i cinc anys i les obligacions a diversos venciments, tot i que els més habituals solen ser a 10, 15 i 30 anys.

La compra de deute públic espanyol es pot fer a través de tres canals. Per internet, a la web del Tresor, i presencialment, a les sucursals del Banc d'Espanya i a les oficines de les entitats bancàries. A l'hora de comprar-ne a les oficines dels bancs es paga comissió.

Aquest dijous, les lletres del Tresor a 12 mesos oferien una rendibilitat del 2,983% i les obligacions a 10 anys, al voltant del 3,306%.

Segons els pressupostos generals de l'Estat, aquest any l'emissió bruta per part del Tresor Públic serà de 256.930 milions, un augment del 8,2% respecte a la previsió per al 2022, a causa de la pujada dels tipus d'interès.

Més rendibilitat que als bancs

L'alt interès del deute públic comparat amb el que ofereixen els bancs pels dipòsits ha disparat en els últims mesos la demanda de les lletres del Tresor, però també dels bons i les obligacions de l'Estat. A hores d'ara, les lletres del Tresor són dels productes que rendeixen més.

El mes de gener, el secretari general del Tresor i Finançament Internacional, Carlos Cuerpo, ja va avançar que havien observat un interès renovat per la compra de deute per part de particulars, institucions financeres domèstiques i persones no residents a l'Estat.

Aquest dijous, en la primera subhasta de febrer, el Tresor Públic ha col·locat 6.499,35 milions en bons i obligacions de l'Estat.

La propera subhasta de lletres del Tresor serà dimarts vinent, 7 de febrer. Les cues per comprar lletres del Tresor que s'estan vivint els darrers dies han fet que el Banc d'Espanya hagi decidit que, a partir d'aquest dia, sigui obligatori demanar cita prèvia.



Comprar lletres del Tresor per internet

La compra de deute també es pot fer a través del web del Tresor, a través de l'apartat de Compra i venda de valors. És necessari tenir certificat digital o DNI electrònic.

Un cop a la web, després d'introduir les dades personals, cal seleccionar el producte i l'import que hi volem invertir. A continuació, apareixerà la quantitat exacta que cal transferir al Banc d'Espanya.

Seguidament, anirem a una pantalla on ens apareixerà un número de referència de l'operació i el número de compte on cal fer la transferència. Com a concepte, cal apuntar-hi el número de referència. Després de la subhasta, el Banc d'Espanya ens enviarà a casa un resguard de l'operació.

La pàgina web, paralitzada

L'alta demanda de peticions d'adquisició de lletres del Tresor ha fet que aquest dijous s'hagi hagut d'aturar puntualment la compravenda de valors. L'aturada ha durat una hora, com ja va passar aquest dimecres.

Fonts de l'organisme han explicat que l'aturada s'ha fet perquè el Tresor ha d'enviar al Banc d'Espanya totes les peticions de compra que es fan a través de la web. Així, el Banc d'Espanya pot fer-ne les comprovacions corresponents.

A causa del gran volum d'informació que el Tresor ha d'enviar al Banc d'Espanya, "per seguretat" i amb l'objectiu que arribi correctament, ha hagut d'aturar el servei durant una estona.

Al llarg del mes de gener, les peticions de compra de deute mitjançant la web del Tresor han arribat als 400 milions d'euros. El total de l'any 2022 va ser de 432 milions.

A partir d'ara, l'enviament d'informació al Banc d'Espanya es farà de matinada, segons ha informat el Tresor.