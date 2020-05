¿Qué es el síndrome de la cabaña?

Si hay quienes, en cuando se permitieron las salidas por horarios, se echaron a las calles disfrutando, por fin, de un rato de paseo, hay otros que encontraron más reparos. Tras casi cincuenta días sin salir de casa, y en medio de una situación tan complicada como la crisis del coronavirus que se vive, la esperada salida no resulta para todos una idea tan placentera.

Se habla entonces del «síndrome de la cabaña», aunque es importante especificar que no se trata de una patología como tal. Es así como llamamos al fenómeno que experimentan algunas personas: tras pasar confinados tantos días, sienten miedo por volver a salir a la calle.

"no hay aún suficientes datos para decir si estamos hablando de un trastorno aunque todo apunta a que no" explica el dr. Bernat Tiffón, psicólogo forense de la consultoría psicológica legal y forense. "hablaríamos de una especie de agorafobia sin llegar a serlo, la agorafobia es un miedo irracional y este síndrome no"

¿De dónde surge este miedo?

Aunque la información puede ayudarnos a conocer lo que ocurre y sentirnos mejor, también es un arma de doble filo. "El bormbardeo de datos al que hemos sido sometidos ha sido muy importante, datos de fallecidos, de contagiados , de ingresados en UCIs, esto hay ido calando en nuestra mente creándonos una inseguridad y una aprensibidad tremenda al exterior". Explica el doctor.

A la hora de salir, si sentimos ese miedo a volver a pisar la calle nos dice. «Es normal sentir miedo, y reconocer esta emoción ya es un paso. La estamos regulando, no queremos hacer algo, pero somos capaces de enfrentarnos a ello, no debemos forzarnos, y, si necesitamos tiempo, nuestra salida a la calle «puede ser paulatina». «El miedo nace porque nos protege, es nuestro aliado, no un enemigo», dice el psicólogo forense Bernat Tiffón