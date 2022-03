Què s'ha de fer per acollir un menor ucranià ?

Ja hi ha més de dos milions de persones que s'han vist forçades a marxar d'Ucraïna a causa de la guerra, segons Nacions Unides. La majoria de desplaçats són dones que marxen amb els seus fills, però també hi han menors que travessen la frontera sols. A banda de la tasca que fan entitats i ONG's privades, el Departament de Drets Socials ha habilitat un circuit d'urgència per l'acolliment de menors d'edat que arriben a casa nostra sense pares ni tutors legals. Quins són els pasos que cal seguir per acollir un d'aquests menors ? Li preguntem a l'Alexis Serra que és el Secretaria d'infància, dolescència i juventut, que ens diu que: “Primer voldria comentar que des de que la setmana passada vam treure aquest circuit d'urgència, les mostres de solidaritat han estat molt grans. Ara mateix hi ha un cúmul de peticions que tenim, hi ha suficients famílies com per abordar els propers temps. Això no treu que pot haver més gent que ho vulgui demanar. Però volia deixar clar que en els darrers dies ja hi han hagut moltes famílies. Jo el que on faria és una crida a que vinguin més de famílies, perquè ara mateix tenim un volum prou important. Dit això, hem creat un circuit per tal que les persones entrin a una bossa i puguin estar atents al que pugui passar. Ara mateix nens de Ucraïna menors d'edat, la gran majoria venen a través de ONG's, i aquest és un treball que ja està molt organitzat, parlem de famílies que, en la gran majoria dels casos, ja han acollit menors d'aquell país. El que es demana per acollir menors és que sigui una família que tingui un habitatge, que tinguin tots els certificats de no haver tingut antecedents penals, ni abusos sexuals, i recalco aquest punt perquè estem en un moment propici perquè les màfies intentin emportar-se menors. I amb aquests requisits passen per un procediment, i a partir d'aquí es treballa la possible idoneitat. La edat mínima és de 25 anys, i s'han de tenir 14 més que la persona que vols acollir. Aquests serien els requisits principals, a partir d'aquí es fa una valoració, un contacte amb la família, es visita el domicili... és un procés molt estudiat i en el que es fa tot amb molta cura.