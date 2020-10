Què és pot fer i què no aquest cap de setmana?

Els primers controls policials per garantir el confinament perimetral dels municipis arran de les noves mesures restrictives per frenar la covid-19 ja s'han pogut veure aquest divendres al matí a diverses poblacions de Ponent com Lleida o Mollerussa.

Tant els Mossos d'Esquadra com Policia Local i Guàrdia Urbana s'han desplegat a diferents punts d'accés i sortida de les ciutats per comprovar que la mobilitat està justificada. En aquest sentit, els agents demanen els permisos laborals i també fan una tasca més informativa que sancionadora davant la confusió de molts dels conductors poques hores després d'anunciar-se les noves restriccions.

El Govern ha aprovat aplicar el confinament perimetral de Catalunya i també un de municipal els caps de setmana. A més, també ha confirmat el tancament de centres comercials, les activitats extraescolars (incloent l'esport) i les arts escèniques i musicals.

A més, es manté el tancament de la restauració. El Govern demana seguir impulsant el teletreball i demana reduir l'assistència presencial i optar per l'ensenyament a distància a batxillerat i Formació Professional. "Hem d'actuar amb molta més contundència per superar la situació crítica que estem vivint. És el moment de l'aturada social", ha indicat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. La resolució té una durada inicial de 15 dies.

El confinament municipal s'aplicarà des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns. Es permetran els desplaçaments dintre de la mateixa comarca si es per anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre. També es permetran per fer esport en municipis propers. El Govern recomana quedar-se a casa el màxim possible, i demana també una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència o l'ampliada.

Pel que fa a les reunions, es manté la prohibició de trobades de més de sis persones. Aquesta limitació no es aplicable al dret a manifestació.

Es tanquen els grans recintes comercials. Poden obrir els establiments que estiguin dedicats a la venda d'alimentació o de productes d'higiene. Els comerços podran obrir si tenen menys de 800 metres quadrats i reduir l'aforament al 30%.

Si les botigues són més grans, hauran de reduir la seva superfície comercial. Perruqueries, farmàcies i centres de jardineria podran obrir sense restriccions. També es redueix a un aforament del 30% les cerimònies de tipus religiós o fúnebre.

Sobre l'obertura del comerç, podran funcionar aquells establiments en centres comercials que tinguin igual o més que 800 metres quadrats però tinguin un accés directe des del carrer. Els que tinguin l'accés des d'un centre comercial, no podran obrir.

També ha recordat que no podran oferir-se aquells serveis que impliquin contacte personal, excepte si és de caràcter sanitari o per la higiene del cabell.

En l'àmbit laboral, es recomana aplicar el teletreball llevat quan és impossible fer-ho o quan no es tinguin els mitjans necessaris. En aquest cas, caldrà aplicar mesures de flexibilitat horària. El transport públic mantindrà l'oferta del 100%.

Sobre el teletreball, es pot obligar els titulars dels centres de treball públic i privat a "limitar al màxim la mobilitat". També a estendre'ls la recomanació d'implementar el treball a distància "quan sigui possible".