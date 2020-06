Què podem fer si trobem la nostra casa "okupada"?

La probabilitat que baixis a comprar el pa o et vagis de cap de setmana i a la volta el teu habitatge estigui okupada és molt baixa.

Tant la policia com els advocats reconeixen que en alguna ocasió es produeix l'okupació de l'habitatge habitual, però no succeeix, ni molt menys, amb freqüència. Almenys no amb la suficient freqüència com perquè es generi una psicosi social.

Encara que no existeixen estadístiques oficials sobre aquest tema, els experts consultats incideixen en què l'objectiu fonamental dels okupes són els habitatges buits, principalment dels bancs, encara que també dels particulars, promocions que estan a punt de ser lliurades, així com pisos que s'anuncien per a la venda o per al lloguer. Habitatges el propietari dels quals sol detectar en dies o fins i tot mesos la seva okupació i el desallotjament de la qual pot demorar-se fins a un any.

Aquest aspecte és molt important a l'hora de tirar a un okupa d'un habitatge, ja que el camí legal a seguir és molt diferent si l'okupació afecta a l'habitatge habitual, a una segona residència o una casa buida.

En el primer cas estaríem davant un delicte de violació de domicili que està recollit en el Codi Penal i que permetria a la policia desallotjar l'habitatge perquè estarien davant un delicte flagrant, que s'està cometent en aquest mateix moment. En aquests casos, les primeres 24-48 hores són clau.

"L'asseguradora s'encarregarà de les destrosses en funció de la mena de pòlissa que tinguis, cal pensar que no es considera un robatori." ens explica Daniel Limones, professor col.laborador de criminologia i vicedegà del col.legi de criminologia de Catalunya.

Són legals les empreses que es dediquen al desallotjament? "nosaltres sempre aconsellem acudir a la policia i jutges" en diu Daniel "deixar actuar a la justícia. Hem de pensar que aquestes empreses no donen cap garantia legal, és com les patrulles veïnals, no tenen la formació adequada." Conclou