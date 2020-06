Què passa amb la Cloroquina?

La hidroxicloroquina, comercialitzada entre altres marques comercials sota el nom de Dolquine, és un fàrmac àmpliament usat en el tractament de malalties autoimmunes sistèmiques, com el lupus. Ha mostrat una àmplia seguretat i eficàcia en l'abordatge terapèutic d'aquestes patologies.

Des de la posada en el mercat del Dolquine i fins al 31 de març de 2020, en el departament de farmacovigilància de laboratori que comercialitza aquest producte (Laboratoris Rubió) s'han rebut ─en gairebé 20 anys─ només 178 sospites de reaccions adverses relacionades amb el seu ús. Segons el laboratori, és un producte "segur i ben tolerat quan s'utilitza d'acord a les indicacions per a les quals ha estat autoritzat".

La dosi més habitual d'hidroxicloroquina que prenen els pacients amb lupus i altres malalties autoimmunes sistèmiques és de 200 mg/dia, molt per sota de les dosis usades en assajos clínics amb pacients de covid-19. Abans de prendre qualsevol decisió unilateral respecte a la continuïtat del tractament amb hidroxicloroquina o davant de qualsevol dubte sobre la seguretat i eficàcia del fàrmac, el GEAS recomana als pacients que es tractin amb aquest medicament que sempre contactin amb el seu metge o facultatiu de referència.

És eficaç contra el Sars-cov-2?

"La veritat és que encara no està demostrat que aquest medicament sigui efectiu" ens explica Salvador Macip, investigado molecular a la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "encara estàn en marxa uns estudis per comprovar si funciona o no".

La revista Lancet va publicar uns estudis que deien que la mortalitat entre els pacients que utilitzaven la cloroquina augmentaven molt i la OMS va aturar totes le proves que és feien "aquesta publicació va ser fruit de la pressa del moment, aviat és va veure que aquest estudi no era gens fiable i la OMS va tornar a posa en marxa els estudis. Ara hi han estudis, que semblen més seriosos, que diuen que aquest medicament no funciona contra aquest virus, encara que, hem d'esperar conclusions més clares" conclou Salvador Macip.