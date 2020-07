¿Qué va a pasar con los taxis después del 31 de julio?

Los taxistas aseguran que la situación es “insoportable”. No hay trabajo, no hay turistas, pero, en cambio, actualmente hay un 60% de la flota de taxis circulando por la ciudad. La oferta se ajustó después de un acuerdo entre las asociaciones del sector y el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), y establece que circularán un 60% (unos 7.000) hasta el día 31 de julio. A partir de esta fecha no hay nada concretado. Hoy en al Linterna a Cope Catalunya i Andorra, Tito Alvarez, portavoz de Élite Taxi, se queja de: “La carencia de regulación del sector a raíz de la pandemia del coronavirus, de una sobreoferta de taxis en la calle y de la proliferación de vehículos de Cabify que incumplen la normativa sin recibir ninguna sanción”. Los taxistas solicitan limitar la oferta de taxis al 50% y que se aplique el decreto que regula el sector de los VTC.

POSIBLES MOBILIZACIONES DESPUÉS DEL 31 DE JULIO

Por su parte, el Instituto Metropolitano del Taxi ( IMET) asegura que no tiene competencias para regular la oferta, pero se han comprometido a limitar los taxis en la calle en la mitad si la Generalitat les da garantía jurídica. Elite Taxi asegura que pondrá en marcha la “maquinaria para convocar movilizaciones, aunque no tengan mucho sentido pero algo hay que hacer”. Los taxistas recuerdan que no tiene sentido deambular sin pasajeros por las calles de Barcelona. Apuntan a que en agosto pueden venir más turistas y aprovechar ese momento.

MULTAS INJUSTAS

Por ahora les toca esperar y quejarse, según el portavoz de Élite Taxi de que : “La Guardia Urbana está poniendo muchas multas estos últimos días por estar los taxis en las paradas en doble fila. Aseguran que son conscientes que incumplen la normativa pero que hay muchos taxis en la calle sin trabajo y que todos se acumulan en las paradas del centro de la ciudad. Por eso, piden a la policía más permisividad ante esta situación”