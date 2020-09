¿Qué pasa si no llevamos a nuestros hijos a clase por miedo a la Covid-19?

¿Qué consecuencias tendrá para esas familias la negativa a escolarizar a sus hijos? La respuesta del sistema educativo es muy clara. “La educación es obligatoria entre los alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 16 años” y la escolarización presencial es un deber y a la vez un derecho pensado para acabar con las desigualdades.

Carlos Carretero es abogado y nos ha dado su opinión en La Linterna Cataluña. "Se puede abrir un protocolo de absentismo y se persistimos en esa actitud pueden intervenir las autoridades y llegar a retirar la patria potestad a los padres. Es cierto que en estos tiempos de Covid esa medida sería muy difícil de aplicar.” explica Carlos.

Una situación social y sanitaria excepcional

Claro que la situación que vivimos no es una situación normal “lo que prima es el interés del menor, y el interés del menor es la educación, es cierto que por delante está la salud, pero se supone que los colegios están preparados para que los menores no se contagien en las cifras catastróficas que muchos padres dicen” explica el abogado.

El riego cero no es una excusa

Está claro que el riesgo cero no existe en prácticamente nada de esta vida, y en estos tiempos víricos aún menos, “el riego cero nunca existe, yo quiero creer que los colegios están preparados con medidas de seguridad previstas por expertos, tú no puedes acudir al riesgo cero para evitar que tu hijo no vaya al colegio”. afirma Carretero.

La norma, exceptuando la actual situación pandémica, establece que cuando las faltas a clase de un menor sin justificar superan el 20% del periodo lectivo, los centros tienen la obligación de intervenir e informar a las autoridades de esa ausencia. Y ese abandono escolar propiciado por los progenitores puede acarrear para estos penas de cárcel.