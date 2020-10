Com cada dimecres, parlarem de psicologia amb el doctor Bernat Tifon de la consultoria legal i forense.

Què és l'esquizofrènia?

Bernat: és un trastorn mental greu en el qual es dóna lloc a una pèrdua de contacte amb la realitat. El subjecte d'alguna manera no té contacte amb la realitat i la veu totalment distorsionada a causa dels continguts de pensaments alterats i patològics que es caracteritza per la presència de deliris i al·lucinacions. Aquestes al·lucinacions, alteracions perceptives de tipus visual, auditiu, olfactiu fins i tot gustatiu.

Cal destacar que les de més gravetat són els auditius i visuals, és a dir, veuen coses que no existeixen de tipus visual o poden arribar escoltar veus que no existeixen. Després estan els deliris que són continguts de pensament alterat en els que el subjecte pensa que la gent la mira malament, això és una patologia de tipus paranoide, es pensa que la gent la vol atacar o fer-li algun tipus de mal. Això provoca que la persona que tingui aquesta alteració de la realitat tingui una influència perniciosa en relacions interpersonals amb altres persones.

Pot haver-hi algú que pateix esquizofrènia i no ho sàpiga?

Bernat: El subjecte que pateix esquizofrènia no és conscient que està patint al·lucinacions. Hi ha diferents graus, hi ha persones que poden sentir una petita alteració, com per exemple rareses en la seva forma de pensar, però no arriben a manifestar-se d'una manera tan explícita com altres casos què són la definició clínica què he dit en primera instància en aquesta entrevista.

Un neix amb l'esquizofrènia? O es desenvolupa al llarg dels anys?

Bernat: Pot venir per antecedents clínics hereditaris, d'alguna manera pot influir en futures generacions, també hi ha subjectes que segons les situacions que hagin viscut al llarg de la seva vida pot desenvolupar-la. No hi ha ben bé una explicació concreta, es poden fer aproximacions entre si hi ha una base genètica o si és una persona vulnerable de per si.

Quin paper pot tenir un abús de les drogues amb l'esquizofrènia?

Bernat: On el subjecte que ja pateix d'esquizofrènia de forma ortodoxa trastorn mental, si arriba a donar-se lloc aquest consum de substàncies tòxiques com per exemple la cocaïna pot arribar a augmentar-la.

De quina manera es pot controlar?

Bernat: L'esquizofrènia és un trastorn mental greu que ha d'estar principalment abordat per psicofarmacologia o psicofàrmacs antipsicòtics, això ho ha de prescriure un metge. Si la persona ja està sotmesa o vinculada el tractament farmacològic a càrrec de metges psiquiàtrics, a continuació es farà un seguiment psicoterapèutic.