Què hem de fer per conduir amb seguretat amb neu i gel?

La borrasca Filomena ha portat amb si imatges que no oblidarem i records que seran història pel mantell de neu deixat en molts punts de la geografia espanyola molt poc acostumats a aquestes condicions climatològiques.

Estampes de nevades a part, si parlem de conduir amb aquest temporal, el conte canvia, pel poc acostumats que estan molts conductors espanyols a circular en aquestes condicions.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Mar Garre, directora de la fundació Linea Directa que dona uns consells imprescindibles per a garantir una conducció segura tant amb neu com amb gel en la carretera:

1. Evitar els desplaçaments tret que sigui una causa de força major, com han recomanat al llarg de tot el cap de setmana totes les autoritats.

2. Pneumàtics: si no s'usa el calçat adequat per al vehicle, hi ha més perill que aquest patini i tenir un accidents. Són recomanables l'ús de pneumàtics d'hivern i de cadenes. De fet, en aquests moments en la Comunitat de Madrid és obligatori l'ús de cadenes en tota la xarxa principal de carreteres i als carrers dels diferents municipis.

3. Col·locació de cadenes: el primer que cal saber és que s'han de posar en les rodes motrius del cotxe (si no se sap quins són, està en el manual del vehicle).

Si són cadenes metàl·liques, cal estirar-les per a evitar que estiguin entrellaçades, després s'estira el cable d'acer per la part posterior de la roda i s'enganxa en tots dos extrems. Després d'això es col·loca i estira la cadena envoltant el pneumàtic per la part que fa contacte amb el sòl. Finalment, s'enganxen tots els tensors de la part davantera per a fixar les cadenes. Finalment, s'ha de moure el vehicle uns centímetres per a comprovar que estan ben col·locades.

Si són de tela, es comença per la part de dalt per a després cobrir tota la superfície que no està en contacte amb l'asfalt. A continuació, el conductor haurà de moure el cotxe per a cobrir la part que faltava.

4. Marxes llargues: conduir amb neu o gel implica reduir la velocitat, però el veritablement essencial és anar amb la marxa més llarga possible per a no perdre adherència al *traccionar. Excepte si s'ha de baixar una costa; en aquest cas s'ha d'anar amb la marxa més curta perquè sigui el propi motor el que retingui al cotxe.

5. Velocitat: s'ha de circular davant neu o gel a menys de 40 km/h i amb suavitat perquè no patinin les rodes. A més, per a no perdre el control del vehicle, cal evitar accelerar o frenar de manera brusca.

6. Distància de seguretat: encara que és molt poc probable trobar-se molts cotxes quan la carretera està en aquestes condicions, no és impossible i allunyar-se d'ells i mantenir una important distància de seguretat és clau per a evitar accidents. Quan l'asfalt està en aquestes condicions, la capacitat de reacció i de frenada es redueix, per la qual cosa si estàs allunyat d'altres vehicles, ajudarà a evitar alguns esglais.

7. Portar les llums fins i tot quan sigui de dia és una altra de les claus que recorden els experts de seguretat viària de la Fundació Línia Directa. Les llums milloren la visibilitat del vehicle. Però, compte, perquè a vegades aquestes llums en contacte amb les superfícies nevades o gelades poden fer mal a la vista d'altres conductors i provocar que perdin visibilitat.

8. Circular per les rodades que han fet altres cotxes és una forma molt intel·ligent de circular per la neu, ja que estarà més compactada i serà més senzill i segur conduir per aquí.

9. Preparar detingudament el viatge: abans de posar-se al volant en aquests dies de nevades i gelades, cal consultar l'estat de les carreteres per les quals circular, veure vídeos sobre com es posen cadenes del cotxe, consultar el manual d'instruccions del vehicle i revisar bé que el cotxe està en perfectes condicions. A més, com a mesura de prevenció, és aconsellable repostar i omplir el dipòsit i comptar amb un ‘kit de supervivència’ que contingui aigua, aliments, llanterna, bateria recarregable, i roba d'abric.

10. Subviratge i sobreviratge: en el cas de perdre el control del cotxe poden passar dues coses i s'ha d'actuar de formes diferents: subvirtge (el cotxe gira de menys) i s'ha d'aixecar el peu de l'accelerador per a recuperar la tracció. En el sobrevirtge (gira de més) s'aixeca el peu també però s'ha d'acompanyar contravolantantat en el sentit contrari al que hagi girat el cotxe.



Seguir aquests 10 consells facilitarà la conducció i contribuirà a garantir la seguretat viària davant aquest fort temporal, encara que la millor recomanació és evitar el màxim possible posar-se en la carretera.