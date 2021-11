Què hauríem de fer davant una gran apagada elèctrica ?

Àustria prepara a la seva ciutadania per a una possible apagada elèctrica a Europa durant un temps indefinit. El govern d'aquest país assegura que es tracta d'un perill real i per això vol que els ciutadans estiguin a punt per si de cas. La ministra de defensa s'ha referit a fets com la caiguda global de xarxes com Facebook o WhatsApp i també a la pujada brutal dels preus de l'electricitat. Des de protecció civil ens confirmen que aquest és un escenari que han estudiat i que tenen preparat, però que podem estar ben tranquils. La Txesca Baró és la responsable d'informció de Protecció Civil de la Generalitat, que ens diu que no hem d'estar preocupats: “No tenim informació que coses així puguin passar de forma inminent. De totes maneres nosaltres ja fa anys que diem que no és mala idea tenir preparat un equip d'emergència a casa. Tenir un equip mínim amb les coses imprescindibles ens pot ajudar. Ens podem trobar amb una emergència que afecti a suministraments bàsics, com aigua, llum o gas, o ens podem trobar amb que els bombers ens diguin que hem d'evacuar, ja sigui perquè hi ha un incendi al nostre habitatge, o perquè vivim en un àrea forestal que s'ha d'evacuar. Si tenim un petit equip d'emergència, podem actuar més ràpidament i pregir-nos millor. En aquesta motxilla d'emergència hauria d'haver: La documentació personal, des del DNI fins a targes sanitàries, carnet de conduir, escriptura de l'habitatge, la pòlissa d'assegurançes, targeta de crèdit, diners en efectiu... i com a material, coses que ja coneixem tots: Una llanterna, i pensar també en les piles de recanvi. Important també per poder estar informats: una ràdio, també amb piles de recanvi per si no tenim suministrament elèctric. El telèfon móbil i el nostre carregador. I un altre aspecte és la farmaciola. Posar les coses mínimes i també aquella medicació que algú de la família s'estigui prenent, i preveure agafar-ne més, per si hem d'estar dies fora. Una ampolla d'aigua, menjar de llauna o que no es faci malbé, un obre llaunes... són coses que hauríem de tenir en compte a l'hora d'evacuar. També m'agradaria dir que si tenim nadons, gent gran, o persones amb discapacitat que necessiten unes atencions especials, ho hem de tenir en compte també. I finalment vull remarcar un altre aspecte: Que la motxilla o aquest equip d'emergència ha d'estar a un lloc accessible i que tots els membres de la família sàpiguen on ho tenim.