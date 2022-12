Què fer si t'ha tocat la loteria?

En el cas que siguis un d’aquests afavorits que se n’emporten una part o, fins i tot, l’anhelat Gordo de la Loteria de Nadal, has de tenir en compte diversos consells abans de tornar-te boig de felicitat i tirar la casa per la finestra.Ho explica l´Economista i assessor finacer, Eduard Conti.

en el cas que siguis un d’aquests afavorits que se n’emporten una part o, fins i tot, l’anhelat Gordo de la Loteria de Nadal, has de tenir en compte diversos consells abans de tornar-te boig de felicitat i tirar la casa per la finestra:





No perdis els papers

En el moment que un és conscient que els milers d’euros són a la seva butxaca, el millor és agafar aire i començar a assimilar-ho. Són molts els guanyadors de la Loteria o de grans premis que acaben arruïnats. Per això, s’ha de mantenir la ment freda i no deixar-se emportar per compres compulsives que a llarg termini poden portar grans problemes. El primer: pensar.





Discreció

Repartir el premi entre els més estimats és, sens dubte, un dels plaers més grans per als guanyadors de la Loteria, tot i que és convenient no revelar la quantitat exacta, per evitar malentesos o enveges. La discreció en aquests temes és un gran valor, és molt important elegir bé les persones amb què es compartirà la notícia. El recomanable és dir-l’hi només a aquells que són de total confiança.





No et precipitis a deixar la feina

Quan un és premiat amb el Gordo de la Loteria de Nadal, s’ha d’acudir a la feina i intentar mantenir la calma. És important no donar gaires pistes sobre la quantia del teu premi. T’has de donar un temps per reflexionar i pensar bé què fer has de amb el teu futur després de resultar afavorit en el Sorteig de Nadal.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cobrar el premi en una entitat on no et coneguin

És millor que no acudeixis a cobrar el premi de la Loteria a la teva sucursal més pròxima. D’aquesta manera, serà més fàcil conservar el teu anonimat i evitar que tot el barri sàpiga que t’ha tocat el Gordo.