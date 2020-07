¿Qué ha fallado para que los jóvenes sean el grupo más alto de contagio?

El nuevo perfil de paciente afectado por la COVID-19 son jóvenes y adocelestentes la mayoría de ellos asintomáticos. Pero,¿qué ha fallado para que este sector de la población sea ahora el más afectado?.

"Los jóvenes tienen más relaciones sociales y contactos que los mayores. Antes no se hacían tantas pruebas de PCR y no se detectaban, pero ahora sí." Nos explica Joan Caylà, miembro de la sociedad española de epidemiología.

"Hemos podido comprobar que la mayoría son jóvenes y esto es preocupante porque lo pueden contagiar a sus padres y abuelos. Pero cuidado también porque los jóvenes se ven mucho más lejanos e inmunes y también pueden acabar en la UCI o fallecidos."

¿Ha fallado el mensaje a los jóvenes?

"Un mensaje poco contundente podría influir pero de este virus se ha hablado mucho, la mayoría de la gente sabe como se contagia." explica Caylà "La cuestión del sector más joven de la población es su manera de ser y vivir, a veces un poco inconscientemente."

La nueva normalidad no solo ha llevado consigo cambios en la hora de afrontar el día a día -uso de máscara, lavado frecuente de manos, distancia de seguridad, etc.-, sino también modificaciones entre los más afectados por la COVID-19.

Y es que, si durante los peores meses de la crisis sanitaria el perfil del paciente se situaba en torno a los 50 años o más, con una alta propensión a ser ingresado, ahora la edad mediana ha bajado bruscamente y la mayor parte de los contagiados son asintomáticos.

El resultado de la reducción en la edad y el cambio en el tipo de paciente podría deberse a múltiples factores.

Para empezar, hay una clara diferencia en la conducta del Ministerio de Sanidad. Tal como ha explicado en algunas ruedas de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, las redes epidemiológicas de España únicamente detectaban los casos más graves y en los muertos en los momentos más críticos de la ola de coronavirus.

En el momento en el cual la situación se relajó, estos sistemas pudieron cada vez detectar más casos y con un nivel de gravedad menor.

La edad mediana ha ido disminuyendo desde los 62 años aproximadamente en una edad mediana de 54 años en las mujeres y de 49 años en los hombres.

Una edad más temprana implica cuadros más leves porque los más jóvenes no suelen contar con patologías que puedan agraviar su estado de salud, aunque siempre con excepciones. De hecho, muchos han alertado en las redes sociales que no ser una persona mayor no te exime de exponerte en el virus y llaman a la cautela.